Кремль може помститися Франції

Російський "Продавець смерті" та "Збройовий барон" Віктор Бут висловився про міжнародний скандал з російським баскетболістом Данилом Касаткіним. Напередодні паризький суд схвалив екстрадицію спортсмена до США.

Що потрібно знати

Баскетболіста Данила Касаткіна екстрадували до США

МЗС РФ допомогти росіянину не змогло

Бут закликав відповісти Франції надуманими арештами французів у Росії

Байден обміняв Віктора на баскетболістку у 2022 році

Відповідний коментар Бута наводить "Матч ТВ". Віктор закликав фальсифікувати кримінальні справи проти французів у Росії.

Це ще один випадок, коли американська сторона практикує свою юрисдикцію в третіх країнах, здійснює незаконні арешти наших громадян у третіх країнах за надуманими звинуваченнями без надання конкретних доказів, які нібито будуть представлені на суді в США. Прем’єр-міністр Франції, мабуть, навіть не замислюючись, підпише рішення, і Касаткіна у французів приймуть в аеропорту, підпишуть папери, спеціально одягнуть, одягнуть кайданки й відправлять до Штатів. Там його відправлять до в’язниці. Нам треба брати французів, пред’являти їм необґрунтовані звинувачення і далі чекати на реакцію Франції. Тільки таку мову розуміє французьке правосуддя. Може, американці більше поважатимуть. Віктор Бут

Зазначимо, американська влада підозрює Касаткіна в причетності до хакерського угруповання, яке здійснювало атаки на сотні організацій, проте сам спортсмен заперечує все. Данило виступав за шкільну команду Mountain Mission (США), після чого потрапив до NCAA, де грав за Університет штату Пенсільванія. Росіянин не зумів потрапити до НБА і повернувся до РФ. З 2021 виступав за команду МБА-МАІ (колишня МБА) в Єдиній лізі ВТБ. У липні 2025 року він покинув команду. До слова, Касаткіна викликали до збірної РФ.

Данило Касаткін

Довідка: Бут після розпаду СРСР створив у Москві чартерне повітряно-транспортне підприємство. Він постачав зброєю різні військові угруповання та диктаторські режими в африканських країнах. Крім того, в американському фільмі "Збройовий барон" Бут став прототипом головного героя, якого зіграв Ніколас Кейдж.

Віктора було затримано у 2008 році в Бангкоку (Таїланд) на підставі ордера, виданого на запит США тайським судом. Після дворічного позову його передали Штатам, де підприємця засудили до 25 років позбавлення волі за змову з метою продажу великої партії зброї колумбійському угрупованню ФАРК, визнаному у Штатах терористичним.

У грудні 2022 року влада США обміняла Бута на американську баскетболістку Бріттні Грайнер. У Росії спортсменку, яка виступала за єкатеринбурзький клуб УГМК, звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до 9 років ув’язнення за гашишне масло для вейпу.

Бріттні Грайнер

