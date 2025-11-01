Кремль может отомстить Франции

Российский "Торговец смертью" и "Оружейный барон" Виктор Бут высказался о международном скандале с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным. Накануне парижский суд одобрил экстрадицию спортсмена в США.

Соответствующий комментарий Бута приводит "Матч ТВ". Виктор призвал фальсифицировать криминальные дела против французов в России.

Это еще один случай, когда американская сторона практикует свою юрисдикцию в третьих странах, производит незаконные аресты наших граждан в третьих странах по надуманным обвинениям, без предоставления конкретных доказательств, которые якобы будут представлены на суде в США. Премьер‑министр Франции, видимо, даже не задумываясь, подпишет решение, и Касаткина у французов примут в аэропорту, подпишут бумаги, специально оденут, наденут наручники и отправят в Штаты. Там его отправят в тюрьму. Нам надо брать французов, предъявлять им необоснованные обвинения и дальше ждать реакции Франции. Только такой язык понимает французское правосудие. Может, американцы будут больше уважать. Виктор Бут

Отметим, американские власти подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций, однако сам спортсмен отрицает все. Даниил выступал за школьную команду Mountain Mission (США), после чего попал в NCAA, где играл за Университет штата Пенсильвания. Россиянин не сумел попасть в НБА и вернулся в РФ. С 2021-го выступал за команду МБА-МАИ (бывшая МБА) в Единой лиге ВТБ. В июле 2025 года он покинул команду. К слову, Касаткин вызывался в сборную РФ.

Даниил Касаткин

Справка: Бут после распада СССР создал в Москве чартерное воздушно-транспортное предприятие. Он снабжал оружием различные военные группировки и диктаторские режимы в африканских странах. Кроме того, в американском фильме "Оруженый барон" Бут стал прототипом главного героя, которого сыграл Николас Кейдж.

Виктор был задержан в 2008 году в Бангкоке (Таиланд) на основании ордера, выданного по запросу США тайским судом. После двухлетнего иска его передали Штатам, где предпринимателя приговорили к 25 годам лишения свободы за сговор с целью продажи крупной партии оружия колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической.

В декабре 2022 года власти США обменяли Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В России спортсменку, которая выступала за екатеринбургский клуб УГМК, обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 9 годам тюремного заключения за гашишное масло для вейпа.

Бриттни Грайнер

