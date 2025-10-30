У Росії "направили" китайську ядерну ракету на Вашингтон (відео)

Кремлівські пропагандисти відреагували на скандал у фігурному катанні

Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) розпочала офіційне розслідування інциденту в Китаї. Напередодні на Гран-прі Чунцин в прямий етер потрапив момент, як китайська делегація грала іграшкою у вигляді ракети DF-61.

Що потрібно знати

Китайські фігуристи після виступу показали на камеру іграшку ракети DF-61

ISU назвав це "недоречним", йде розслідування

Російські пропагандисти зробили сюжет про скандал. Там показали, що ракета здатна вдарити по Вашингтону

В ISU назвали цю іграшку "недоречною". А ось російський федеральний канал "Матч ТВ" наочно показав, як новітня балістична ракета DF-61, яка здатна нести ядерний заряд, дістає від Пекіна до Вашингтона.

ISU усвідомлює, що серед іграшок, які глядачі кинули на лід після виступу на Гран-прі ISU з фігурного катання на Кубку Китаю 25 жовтня, була недоречна м’яка іграшка. Її згодом тримали фігуристи після виступу. ISU шкодує про інцидент та проведе подальше розслідування. ISU

Після свого виступу китайський дует Жень Цзюньфей та Сін Цзянін підібрав м’яку іграшку у формі ракети з написом "DF-61", яку кинув на лід один з уболівальників. У зоні Kiss&Cry, де фігуристи чекають оцінки суддів, китайці з усмішкою на обличчі тримали в руках "ракету". До речі, пара зайняла 8-ме місце на Гран-прі в танцях на льоду.

Російські пропагандисти зробили невеликий сюжет про інцидент у фігурному катанні, супроводивши його графікою, де показано, що DF-61 здатна вдарити по Вашингтону з Пекіна.

DF-61 здатна вдарити по Вашингтону з Пекіна

Довідка: DF-61 (Східний вітер-61) — міжконтинентальна балістична ракета, розроблена КНР. Ракета була публічно представлена ​​на Параді Перемоги в Китаї 3 вересня 2025 року в Пекіні. DF-61 була єдиною абсолютно новою ядерною ракетною системою, яку показали там. Ракета здатна подолати 15 тис. км.

Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) дозволила російським фігуристам відбиратися на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. До речі, на кваліфікаційному турнірі в Китаї ISU потрапив у скандал. Пресслужба організації опублікувала у соцмережах відео виступу росіянина під українську пісню.