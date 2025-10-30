В России "направили" китайскую ядерную ракету на Вашингтон (видео)

Кремлевские пропагандисты отреагировали на скандал в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) начал официальное расследование инцидента в Китае. Накануне на Гран-при Чунцине в прямой эфир попал момент, как китайская делегация игралась игрушкой в виде ракеты DF-61.

Что нужно знать

Китайские фигуристы после выступления показали на камеру игрушку ракеты DF-61

ISU назвал это "неуместным", идет расследование

Российские пропагандисты сделали сюжет по скандал. Там показали, что ракета способна ударить по Вашингтону

В ISU назвали данную игрушку "неподходящей". А вот российский федеральный канал "Матч ТВ" наглядно показал, как новейшая баллистическая ракета DF-61, способная нести ядерный заряд, достает от Пекина до Вашингтона.

ISU осознает, что среди игрушек, которые зрители бросили на лед после выступления на Гран-при ISU по фигурному катанию на Кубке Китая 25 октября, была неподходящая мягкая игрушка. Ее впоследствии держали фигуристы после выступления. ISU сожалеет об инциденте и проведет дальнейшее расследование. ISU

После своего выступления китайский дуэт Жэнь Цзюньфей и Син Цзянин подобрал мягкую игрушку в ​​форме ракеты с надписью "DF-61", которую бросил на лед один из болельщиков. В зоне Kiss&Cry, где фигуристы ждут оценки судей, китайцы с улыбкой на лице держали в руках "ракету". К слову, данная пара заняла 8-е место на Гран-при в танцах на льду.

Российские пропагандисты сделали небольшой сюжет про инцидент в фигурном катании, сопроводив его графикой, на которой показано, что DF-61 способна ударить по Вашингтону из Пекина.

DF-61 способна ударить по Вашингтону из Пекина

Справка: DF-61 (Восточный ветер-61) — межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная КНР. Ракета была публично представлена ​​на Параде Победы в Китае 3 сентября 2025 года в Пекине. DF-61 была единственной совершенно новой ядерной ракетной системой, которую показали там. Ракета способна преодолеть 15 тыс. км.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. К слову, на квалификационном турнире в Китае ISU угодил в скандал. Пресс-служба организации опубликовала в соцсетях видео выступления россиянина под украинскую песню.