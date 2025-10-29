Російські фігуристи зганьбилися після зустрічі з Кім Чен Ином

Росіяни відчули "свободу" у Північній Кореї

Російські танцюристи на льоду Таїсія Шепталіна та Дмитро Пекін виступили на фестивалі у КНДР. Там відзначали 80-ті роковини створення Трудової партії Кореї.

Що потрібно знати

Росіяни спочатку заявили про відсутність заборон у КНДР

Фігуристи відразу поскаржилися, що їм забороняли сміятися і гуляти поза готелем

У мережі висміяли російську делегацію фігуристів

Фігуристи та їх тренер Ксенія Конкіна спочатку розповіли sport-express.ru, що у КНДР не було жодних заборон, проте вже в наступному реченні самі спростували свої слова. У мережі лише посміялися зі слів спортсменів.

Чи були якісь суворі заборони? Ні, нічого не забороняли. Тільки в автобусі попросили менше сміятися – бо можуть подумати, ніби ми сміємося з місцевих. Таїсія Шепталіна

Найголовніший мінус особисто для мене – не можна гуляти. Зовсім. Без гіда виходити заборонено, тільки навколо готелю можна було пройтися там три альтанки, зона барбекю. Усе. А так – готель, автобус, ковзанка, назад. Оце мені було важко, я люблю пройтися, провітрити голову. Ксенія Конкіна

Крім того, гіди в Кореї не дуже балакучі.

Ми пробували (розмовляти з гідом), так. Іноді вона вдавала, що не розуміє, і ми вирішили, що просто не має права відповідати. Але на кілька запитань все ж таки відповіла. Я спитала, які у них зарплати. Сказала – приблизно 10 доларів на місяць! Ми, звісно, здивувалися. Пиво коштує 50 центів, цигарки – стільки ж. Платити можна доларами, євро, юанями. Ксенія Конкіна

Росіян захопило шоу, яке влаштували для Кім Чен Ина. Фігуристи прийшли до висновку, що вся країна любить його.

Ми бачили Кім Чен Ина наживо, як він говорив промову. Було дуже видовищно. Тільки шкода дівчат-скрипачок – сиділи в оркестровій ямі під дощем, промокли, а ми під навісом. Але, звичайно, масштаб приголомшливий. І видно, як вони обожнюють свого лідера. Коли він виходив, усі вставали, плескали, начебто кожен чекав, що він подивиться саме на нього. Ксенія Конкіна

У мережі лише посміялися з російської делегації спортсменів у КНДР. Користувачі зазначили, що РФ величезними кроками рухається у бік Північної Кореї.

Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) дозволила російським фігуристам відбиратися на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. До речі, на кваліфікаційному турнірі в Китаї ISU потрапив у скандал. Пресслужба організації опублікувала у соцмережах відео виступу росіянина під українську пісню.