Померла найкрасивіша гімнастка СРСР

Не стало іменитої радянської спортсменки

У вівторок, 28 жовтня, стало відомо про смерть олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики, заслуженої майстерки спорту СРСР Ольги Карасьової. Її часто називали однією з найкрасивіших і найпривабливіших гімнасток Радянського Союзу.

Що потрібно знати

Карасьова померла 26 жовтня

Гімнастка вигравала Олімпійські ігри у Мехіко-1968 у командній першості

Ольгу часто називали найкрасивішою гімнасткою СРСР

Про смерть Ольги повідомляє пресслужба Федерації гімнастики Росії. Карасьова (Харлова) померла на 77-му році життя, причина смерті не називається.

Карасьова є олімпійською чемпіонкою 1968 року в Мехіко в командній першості, чемпіонкою світу у Любляні-1970. Також на її рахунку перемоги на чемпіонатах Європи та СРСР.

Після завершення кар’єри Ольга стала суддею міжнародної категорії, працювала перекладачем та референтом зі спортивної гімнастики Міжнародного управління Спорткомітету СРСР.

Ольга була одружена з гімнастом Валерієм Карасьовим, який зі збірною СРСР узяв "срібло" на Олімпіаді в Мехіко.

Як виглядала Ольга Карасьова в молодості

Ольга Карасьова у Палаці спорту у Лужниках

Ольга Карасьова демонструє свої навички

Ольга Карасьова на змаганнях

Ольга Карасьова в юності

Ольга Карасьова на колоді

Ольга Карасьова в молодості

Ольга Карасьова

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент на ЧС-2025 зі спортивної гімнастики. Спортсменка сильно травмувалася під час багатоборства, але погодилася виступити у фіналі на брусах.