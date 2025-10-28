Умерла самая красивая гимнастка СССР
Не стало именитой советской спортсменки
Во вторник, 28 октября, стало известно о смерти олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, заслуженного мастер спорта СССР Ольги Карасевой. Ее часто называли одной из самых красивых и обаятельных гимнасток Советского Союза.
Что нужно знать
- Карасева умерла 26 октября
- Гимнастка выигрывала Олимпийские игры в Мехико-1968 в командном первенстве
- Ольгу часто называли самой красивой гимнасткой СССР
О смерти Ольги сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Карасева (Харлова) скончалась на 77-м году жизни, причина смерти не называется.
Карасева является олимпийской чемпионкой 1968 года в Мехико в командном первенстве, чемпионкой мира в Любляне-1970. Также на ее счету победы на чемпионатах Европы и СССР.
После завершения карьеры Ольга стала судьей международной категории, работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР.
Ольга была замужем за гимнастом Валерием Карасевым, который со сборной СССР взял "серебро" на Олимпиаде в Мехико.
Как выглядела Ольга Карасева в молодости
