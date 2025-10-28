Умерла самая красивая гимнастка СССР

Не стало именитой советской спортсменки

Во вторник, 28 октября, стало известно о смерти олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, заслуженного мастер спорта СССР Ольги Карасевой. Ее часто называли одной из самых красивых и обаятельных гимнасток Советского Союза.

Что нужно знать

Карасева умерла 26 октября

Гимнастка выигрывала Олимпийские игры в Мехико-1968 в командном первенстве

Ольгу часто называли самой красивой гимнасткой СССР

О смерти Ольги сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Карасева (Харлова) скончалась на 77-м году жизни, причина смерти не называется.

Карасева является олимпийской чемпионкой 1968 года в Мехико в командном первенстве, чемпионкой мира в Любляне-1970. Также на ее счету победы на чемпионатах Европы и СССР.

После завершения карьеры Ольга стала судьей международной категории, работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР.

Ольга была замужем за гимнастом Валерием Карасевым, который со сборной СССР взял "серебро" на Олимпиаде в Мехико.

Как выглядела Ольга Карасева в молодости

Ольга Карасева во Дворце спорта в Лужниках

Ольга Карасева демонстрирует свои навыки

Ольга Карасева на соревнованиях

Ольга Карасева в юности

Ольга Карасева на бревне

Ольга Карасева в молодости

Ольга Карасева

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте на ЧМ-2025 по спортивной гимнастике. Спортсменка сильно травмировалась во время многоборья, но согласилась выступить в финале на разновысоких брусьях.