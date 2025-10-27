У Санкт-Петербурзі стався злочин, який нагадав росіянам про 90-і роки

У понеділок, 27 жовтня, російські ЗМІ "вибухнули" повідомленнями про банду викрадачів у Санкт-Петербурзі. Група чоловіків спробувала запхати в машину півзахисника "Зеніту" та збірної РФ Андрія Мостового.

Що потрібно знати

Група зловмисників намагалася викрасти футболіста "Зеніту" Мостового

Метою злочину був викуп

У мережі порівнюють ситуацію з "буремними дев’яностими", про які часто згадує президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє "Фонтанка". За інформацією джерела, зловмисникам вдалося викрасти Сергія Селегеня, зятя колишнього спікера законодавчих зборів Санкт-Петербурга, депутата Держдуми В’ячеслава Макарова. А футболіст зумів втекти від невідомих і звернувся до поліції. Злочинців затримали, коли вони їхали на авто з Селегенем по Петербургу.

За інформацією ren.tv, метою викрадення було вимагання грошей. Чотири викрадачі хотіли отримати з жертв 10 млн рублів (близько 5 млн грн), половину планувалося розділити між виконавцями, якими "керував" замовник з Telegram під ніком "Сатаніст". Порушено кримінальні справи за статтями про викрадення людини, розбій та замах на викрадення людини.

Двоє з підозрюваних є студентами 2-го та 3-го курсів Морської технічної академії ім. адмірала Д. Н. Сенявіна.

У мережі тут же пригадали відомий путінський міф про "буремні 90-ті". Нібито за Єльцина був розгул злочинності й на вулицях вбивали людей, а потім до влади прийшов Путін і настав порядок і стабільність.

Нагадаємо, у "Зеніті" помічником головного тренера працює зрадник України Анатолій Тимощук. Колишньому капітанові національної команди загрожує 12-річний термін в Україні.