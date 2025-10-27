В Санкт-Петербурге произошло преступление, которое напомнило россиянам о 90-х годах

В понедельник, 27 октября, российские СМИ "взорвались" сообщениями о банде похитителей в Санкт-Петербурге. Группа мужчин попыталась запихнуть в машину полузащитника "Зенита" и сборной РФ Андрея Мостового.

Что нужно знать

Группа злоумышленников пыталась похитить футболиста "Зенита" Мостового

Целью преступления был выкуп

В сети сравнивают ситуацию с "лихими девяностыми", о которых часто вспоминает президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает "Фонтанка". По информации источника, злоумышленникам удалось похитить Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. А фот футболист сумел убежать от неизвестных и обратился в полицию. Преступников задержали, когда они колесили на авто с Селегенем по Петербургу.

По информации ren.tv, целью похищения было вымогательство денег. Четверо похитителей хотел получить с жертв 10 млн рублей (около 5 млн грн), половину денег планировалось разделить между исполнителями, которых курировал заказчик из Telegram под ником "Сатанист". Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, разбое и покушении на похищение человека.

Двое из подозреваемых являются студентами 2-го и 3-го курса Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина.

В сети тут же припомнили известный путинский миф о "лихих 90-х". Якобы при Ельцине был разгул преступности и на улицах убивали людей, а потом к власти пришел Путин и наступили порядок и стабильность.

Напомним, в "Зените" помощником главного тренера работает предатель Украины Анатолий Тимощук. Бывшему капитану национальной команды грозит 12-летний тюремный срок в Украине.