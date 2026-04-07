І це ще не кінець: частину України засипає снігом посеред весни (відео)

На Великдень не слід чекати весняної погоди

Весна в Україні вирішила зіграти за власними правилами. Поки одні вже дістають легкі куртки, інші — знову шукають рукавиці. 7 квітня у низці регіонів країни раптово пішов сніг.

Зокрема, зимову картину сьогодні спостерігали у Житомирі та області — вулиці швидко припорошило снігом.

Схожа ситуація й у Хмельницькому. Місцеві мешканці активно діляться відео снігопаду у соцмережах, зокрема у Threads, де кадри більше нагадують січень, ніж квітень. Також йде сніг у Рівному.

І це, схоже, лише початок. Синоптикиня Наталія Діденко попереджає про нову хвилю похолодання. За її словами, сніг в Україні можливий і в ніч на 8–9 квітня. Найбільша ймовірність — у західних, північних та частині центральних областей. Потепління варто чекати приблизно з 14–15 квітня.

Крім того, у ці дні прогнозують заморозки у нічні години. Температура може опускатися нижче нуля, що становить ризик для ранніх посівів і вже розквітлих рослин.

