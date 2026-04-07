"Реал" та "Баварія" забили 3 голи на двох у Лізі чемпіонів: як зіграв Лунін (відео)

"Баварія" виграла перший чвертьфінал

У вівторок, 7 квітня, "Реал" приймав "Баварію" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Класичне європейське дербі відбулося у Мадриді (Іспанія).

Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 2:1 на користь "Баварії". Про це повідомляє "Телеграф".

"Реал" з перших хвилин зіткнувся із потужним тиском з боку "Баварії". Німці довго не могли забити, але все ж таки відкрили рахунок. На 41-й хвилині Луїс Діас легко реалізував вихід сам на сам з Андрієм Луніним.

На початку другого тайму "Баварія" повторила свою тактику з тиском на перших хвилинах, і це вилилося у гол. На 46-й хвилині Гаррі Кейн ударом із середньої дистанції вразив нижній кут воріт. Після цього "Реал" створив безліч моментів біля воріт Мануеля Ноєра, проте забити Вершковим вдалося лише раз. На 74-й хвилині Кіліан Мбаппе замкнув простріл від партнера.

Голи: Мбаппе, 71 – Діас, 41, Кейн, 46

Попередження: Чуамені, 36 – Та, 71, Л. Діас, 77, Мусіала, 86

"Реал": Лунін – Каррерас, Гюйсен (Мілітао, 62), Рюдігер, Александер-Арнольд – Пітарч (Беллінгем, 62), Чуамені, Вальверде – Вінісіус, Мбаппе, Гюлер (Б. Діас, 71).

"Баварія": Ноєр – Станішич, Та, Упамекано, Лаймер (Девіс, 69) – Павлович (Горецка, 90+3), Кімміх – Л. Діас (Бішоф, 90+3), Гнабрі (Мусіала, 69), Олісе – Кейн.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше. Відео надане Megogo.

Зазначимо, поєдинок-відповідь між командами відбудеться 15 квітня в Мюнхені (Німеччина). Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал ЛЧ, де зіграє з переможцем дуелі ПСЖ — "Ліверпуль".

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. "Реал", своєю чергою, пройшов англійський "Манчестер Сіті" — (5:1).