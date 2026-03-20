Влітку немає відбою від туристів: незвичайне озеро в Україні здивувало виглядом після зими

Влітку тут багато туристів з усієї України

Неймовірно красиве місце на Рівненщині, де влітку немає відбою від туристів, як виявилося, виглядає не гірше навіть під час холодів. У льодах воно нагадує кадри з фантастичного фільму.

Відео з місця опублікував один із відпочиваючих. Йдеться про Базальтове озеро — затопленому кар’єрі в однойменному селі Костопільського району Рівненської області. Влітку воно приваблює туристів з усієї України завдяки своєму красивому смарагдовому кольору, острову у формі серця та природі навколо.

Як виявилося, місце не тільки не втрачає свій шарм в холодну пору року, а виглядає, можливо, навіть ще незвичайніше.

У коментарях під відео автора багато хто впізнав своє улюблене місце для відпочинку і здивувався, як гарно воно виглядає у льодах.

Що відомо про Базальтове озеро

Базальтове озеро.

Озеро розташоване на базі Івано-Долинського родовища базальтів. 1972 року затоплений кар’єр отримав статус природоохоронної території. Як пише "24-канал", посилаючись на слова вчених, колись тут були вулкани. Під впливом часу базальтова порода перетворилася на багатогранні колони, які розташовані рядами – базальтові стовпи. Деякі з цих колон досягають 30 метрів.

Базальтове озеро є одним із найкрасивіших на Рівненщині та приваблює багатьох туристів. Проте офіційно місцева влада не дозволяє купатися в ньому, оскільки тут немає рятувальників, а дно кар’єру не обстежено.

