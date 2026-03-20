Летом нет отбоя от туристов: необычное озеро в Украине удивило видом после зимы

Летом тут много туристов со всей Украины

Невероятно красивое место в Ровенской области, где летом нет отбоя от туристов, как оказалось, выглядит не хуже даже во время холодов. Во льдах оно напоминает кадры из фантастического фильма.

Видео с места опубликовал один из отдыхающих. Речь идет о Базальтовом озере — затопленном карьере в одноименном селе Костопольского района Ровненской области. Летом оно привлекает туристов со всей Украины, благодаря своему красивому изумрудному цвету, острову в форме сердца и природой вокруг.

Как оказалось место не только не теряет свой шарм в холодную пору года, а выглядит, возможно, даже еще более необычно.

В комментариях под видео автора многие узнали свое любимое место для отдыха и удивились тому, как красиво оно выглядит во льдах.

Что известно о Базальтовом озере

Базальтовое озеро. Фото - Википедия

Озеро расположено на базе Ивано-Долинского месторождения базальтов. В 1972 году затопленный карьер получил статус природоохранной территории. Как пишет "24-канал", ссылаясь на слова ученых, когда-то на этом месте были вулканы. Под действием времени базальтовая порода превратилась в многогранные колонны, которые расположены рядами – базальтовые столбы. Некоторые из этих колонн достигают 30 метров.

Базальтовое озеро является одним из самых красивых на Ровненщине и привлекает многих туристов. Однако официально местные власти не позволяют купаться в нем, поскольку здесь нет спасателей, а дно карьера не обследовано.

Напомним, ранее мы писали о том, что где в Украине находится "Озеро призраков" и что с ним не так.