Не дайте себе ошукати. Дві найпопулярніші схеми, як покупців обкрадають на касі

Вартість товару, яку вказано на полиці, може бути меншою за ту, яку проб'є касир

На касі в супермаркеті покупця можуть обрахувати. Інколи це може відбутися випадково, а часом є хитрістю з боку магазину.

Про те, які непорозуміння можуть статися при розрахунку за товар, розповідає сайт Good Product. Є щонайменше дві поширені ситуації.

Ціна товару на полиці та в чеку — різна

Хоча це може бути звичайним непорозумінням, часто магазини свідомо використовують цю хитрість. На полиці вказано привабливу вартість, покупець бере товар, а на касі його пробивають за вже іншою, вищою ціною.

Однак таке може траплятися випадково:

не встигли оновити ціни на полиці

цінники на полиці змістилися

покупець переплутав ціну, подивившись на вартість іншого товару

у програму на касі не встигли внести нові ціни

Однак навмисне чи випадково, покупцю доводиться платити більше. Щоб уникнути цього, можна скористатися касою самообслуговування — ви одразу бачите, яка ціна на кожен товар у вашому кошику.

Якщо її немає, або з якихось причин користування нею є незручним, варто одразу перевіряти чек. Так ви зможете виявити невідповідність у цінах та за потреби — відмовитися від купівлі.

Перевіряйте чек одразу після оплати

Товар пробитий двічі

Зазвичай, це не обман, а технічна помилка. Однак так чи інакше, покупець зазнає збитків. Захиститися від такої ситуації, знову ж таки, допоможе перевірка чеку.

Якщо ви помітили переплату у магазині, треба звернутися до адміністратора. Якщо ж проблему виявили вже вдома — варто звернутися на гарячу лінію. За камерою відеоспостереження перевірять, скільки дійсно було куплено товару та взято плати.

Нагадаємо, колишня співробітниця мережі супермаркетів "Сільпо" розповіла, як там можуть обманювати покупців. В магазинах мережі можуть видавати товар, в якого сплив термін придатності, за свіжий.