Експодатківець продає маєток за $4 млн під Києвом і пояснює статки цікавим чином

Окрім палацу, в активах — ще кілька об'єктів нерухомості

У Гостомелі під Києвом продають елітний маєток вартістю $4 млн, який належить колишньому працівнику податкової та МВС Олександру Стетюсі. Сам він стверджує, що нерухомість і інші активи родина отримала у спадок.

Що потрібно знати:

Родина володіє також квартирами в центрі Києва та паркомісцями

Загальна вартість активів оцінюється приблизно у $5 млн

Задекларовані доходи власника невеликі

"Телеграф" розповідає про маєток площею у майже 1000 кв. м з басейном, SPA-зоною та окремим гостьовим будинком та його походження у матеріалі: "Борець з корупцією продає один з найдорожчих маєтків під Києвом: він заявив "Телеграфу", що успадкував елітну нерухомість від бабусі дружини".

Олександр Стетюха та його дружина, Маріанна Ярова, володіють будинком з 2023 року. За словами Стетюхи, майно дісталося у спадок від бабусі та дідуся дружини, однак він не уточнив джерела їхніх доходів. Він відмовився говорити, чи займались вони бізнесом.

Оголошення про продаж маєтку/ Скриншот

Відомості про документи-підстави права власності

Стетюха зареєстрував ФОП лише після отримання майна і має другу групу, що свідчить про невеликий дохід. Чоловік, згідно з даними YouControl, раніше не займався бізнесом та є одним зі співзасновників ГО "Соціальний інститут протидії корупції". Окрім маєтку, ексчиновник володіє трьома квартирами в ЖК "Аристократ" в центрі Києва та п’ятьма паркомісцями. Загальна вартість його нерухомості оцінюється приблизно у $5 млн. Цікаво, що квартири також оформлені у 2023 на підставі спадкового договору від 2020 року. Поруч в Гостомелі також розташовано спільне майно з батьком — Миколою Стетюхою.

Де працював Олександр Стетюха

За даними "Телеграфу", Стетюха працював в Головному управлінні МВС в м. Києві, податковій. Серед підписів його номеру в GetContact: "Олександр Миколайович служба безпеки Міндоходи", "Олекс Мик УБОЗ", "Олександр Миколайович ДВБ Мінзбори". Зауважимо, міністерство доходів і зборів стало Державними митною та податковою службою. Колишнім очільником Міндоходів був Олександр Клименко, який втік в РФ.

Номер Олександра Стетюхи у сервісі GetContact

Антикорупційна діяльність: хто ще в організації

Стетюха не тільки співзасновник, а й голова правління ГО "Соціальний інститут протидії корупції". Раніше ГО очолював Святослав Дубина, що був начальником департаменту службової етики Міністерства доходів і зборів. Одним із співзасновників є люстрований співробітник Міндоходів Віталій Коростельов. Вони та члени їхніх родин також володіють коштовним майном. Окрім них є й інші, але всі учасники — колишні співробітники МВС, які займались розслідуванням економічних злочинів, а також податківці.

