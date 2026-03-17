Экс налоговик продает имение за $4 млн под Киевом и объясняет состояние интересным образом

Кроме особняка, в активах еще несколько объектов недвижимости

В Гостомеле под Киевом продают элитное поместье стоимостью $4 млн, принадлежащее бывшему работнику налоговой и МВД Александру Стетюхе. Сам он утверждает, что недвижимость и другие активы семья получила в наследство.

Что нужно знать:

Семья владеет также квартирами в центре Киева и паркоместами

Общая стоимость активов оценивается примерно в $5 млн

Задекларированные доходы владельца невелики

"Телеграф" рассказывает об имении площадью почти в 1000 кв. м с бассейном, SPA-зоной и отдельным гостевым домом и его происхождение в материале: "Борец с коррупцией продает одно из самых дорогих поместий под Киевом: он заявил "Телеграфу", что унаследовал элитную недвижимость от бабушки жены".

Александр Стетюха и его жена, Марианна Яровая, владеют домом с 2023 года. По словам Стетюхи, имущество досталось в наследство от бабушки и дедушки жены, однако он не уточнил источники их доходов. Он отказался говорить, занимались ли они бизнесом.

Объявления о продаже особняка/ Скриншот

Сведения о документах-основаниях права собственности

Стетюха зарегистрировал ФЛП только после получения имущества и имеет вторую группу, свидетельствующую о небольшом доходе. Мужчина, согласно данным YouControl, ранее не занимался бизнесом и является одним из соучредителей ОО "Социальный институт противодействия коррупции". Кроме поместья, экс чиновник владеет тремя квартирами в ЖК "Аристократ" в центре Киева и пятью паркоместами. Общая стоимость его недвижимости оценивается примерно в $5 млн. Интересно, что квартиры также оформлены в 2023 году на основании наследственного договора от 2020 года. Рядом в Гостомеле также расположено общее имущество с отцом Николаем Стетюхой.

Где работал Александр Стетюха

По данным "Телеграфа", Стетюха работал в Главном управлении МВД в г. Киеве, налоговой. Среди подписей его номера в GetContact: "Александр Николаевич служба безопасности Миндоходы", "Алекс Мик УБОП", "Александр Николаевич ДВБ Минсборы". Отметим, что министерство доходов и сборов стало Государственными таможенной и налоговой службой. Бывшим главой Миндоходов был сбежавший в РФ Александр Клименко.

Номер Александра Стетюхи в сервисе GetContact

Антикоррупционная деятельность: кто еще в организации

Стетюха не только соучредитель, но и председатель правления ОО "Социальный институт противодействия коррупции". Ранее ОО возглавлял Святослав Дубина, бывший начальником департамента служебной этики Министерства доходов и сборов. Одним из соучредителей является люстрированный сотрудник Миндоходов Виталий Коростелев. Они и члены их семей также владеют ценным имуществом. Кроме них, есть и другие, но все участники — бывшие сотрудники МВД, которые занимались расследованием экономических преступлений, а также налоговики.

