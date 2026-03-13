Мінус 50 грн на кожній пачці: в "Сільпо" можна дешево купити популярну крупу

Мережа супермаркетів "Сільпо" в межах акції "Цінотижики" суттєво знизила вартість одного з найпопулярніших товарів бакалійної групи. Йдеться про круглозернистий рис власної марки "Премія", який є базовим продуктом у раціоні багатьох українців.

"Телеграф" розповість детальніше про знижку на цей товар. Згідно з даними онлайн-магазину ритейлера, наразі пакування шліфованого круглозернистого рису вагою 1 кг можна придбати зі знижкою 46%.

Якщо звичайна ціна становить 92,99 грн, то зараз продукт доступний за 49,99 грн. Це вигідна пропозиція для тих, хто планує зробити запаси основних продуктів харчування, адже ціна впала майже вдвічі.

Як і на більшість акційних пропозицій, у мережі діють певні умови. Акція "Цінотижики" зазвичай оновлюється щочетверга. Відтак, за вказаною ціною товар можна буде придбати до кінця поточного акційного тижня (до середи включно).

Де купити

Знижка діє як безпосередньо в магазинах мережі, так і при замовленні через мобільний додаток або сайт "Сільпо". Покупці можуть обрати зручний формат: самовивіз або доставку кур’єром.

