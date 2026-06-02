Скандал після концерту пам'яті Степана Гіги: співак Лобач вимагає пояснень від родини артиста

Навколо концерту пам'яті легендарного українського співака Степан Гіга, який відбувся у Палаці спорту наприкінці березня, розгорілася несподівана дискусія. Співак Віталій Лобач, який нещодавно висловився про артистів-мовчунів, опублікував емоційне звернення до родини Гіги, в якому попросив публічно пояснити ситуацію щодо виконання пісні "Третій тост".

У дописі в Threads Лобач розповів, що погодився взяти участь у концерті з поваги до творчості Степана Гіги та самостійно інвестував кошти у підготовку номера. За словами артиста, до початку концерту жодних обмежень щодо подальшого використання або виконання пісні йому не озвучували.

"Мене запросили взяти участь у концерті пам'яті Степана Гіги в Палаці спорту. Я погодився з повагою до творчості артиста та разом із командою вклав власні кошти й ресурси у підготовку виступу", — написав співак

Віталій Лобач.

Лобач також стверджує, що під час підготовки та вже на самому концерті отримав запевнення від доньки артиста Квітослави Гіги, що питання щодо виконання композиції буде врегульоване. Однак після заходу, як зазначає виконавець, він почув іншу позицію. Зокрема, пролунала думка, що його виступ варто вважати своєрідним подарунком для родини Гіги.

"Тоді виникає логічне питання: якщо це був подарунок, чому про це не повідомили до концерту, коли я вкладав свої кошти, час і працю?" — наголосив артист

Також Лобач звернув увагу на те, що, на його думку, до учасників концерту могли застосовуватися різні умови. При цьому співак підкреслив, що не прагне конфлікту і хоче отримати лише зрозуміле пояснення ситуації.

Квітослава Гіга, Віталій Лобач.

Під дописом артиста розгорнулося активне обговорення. Одна з користувачок припустила, що рішення дати кільком виконавцям одну й ту саму композицію могло бути своєрідним творчим "відбором", аби зрозуміти, хто найкраще впорається з виконанням.

У відповідь Лобач розкрив ще одну деталь підготовки до концерту. За його словами, він навіть не знав, що композицію "Третій тост" виконуватимуть інші артисти.

