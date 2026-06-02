Скандал после концерта памяти Степана Гиги: певец Лобач требует обьяснений от семьи артиста

По словам артиста, финансировал свое выступление он сам

Вокруг концерта памяти легендарного украинского певца Степан Гига, состоявшегося во Дворце спорта в конце марта, разгорелась неожиданная дискуссия. Певец Виталий Лобач, который недавно высказался об артистах-молчунах, опубликовал эмоциональное обращение к семье Гиги, в котором попросил публично объяснить ситуацию по исполнению песни "Третий тост".

В посте Threads Лобач рассказал, что согласился принять участие в концерте из уважения к творчеству Степана Гиги и самостоятельно инвестировал средства в подготовку номера. По словам артиста, до начала концерта никаких ограничений по дальнейшему использованию или исполнению песни ему не озвучивали.

"Меня пригласили принять участие в концерте памяти Степана Гиги во Дворце спорта. Я согласился с уважением к творчеству артиста и вместе с командой вложил собственные средства и ресурсы в подготовку выступления", — написал певец

Виталий Лобач. Фото: facebook.com/ss.chelovek.prazdnik

Лобач также утверждает, что во время подготовки и уже на самом концерте получил заверение от дочери артиста Квитославы Гиги, что вопрос выполнения композиции будет урегулирован. Однако после мероприятия, как отмечает исполнитель, он услышал другую позицию. В частности, прозвучало мнение, что его выступление следует считать своеобразным подарком для семьи Гиги.

"Тогда возникает логический вопрос: если это был подарок, почему об этом не сообщили до концерта, когда я вкладывал свои средства, время и труд?" — подчеркнул артист

Также Лобач обратил внимание на то, что, по его мнению, к участникам концерта могли применяться разные условия. При этом певец подчеркнул, что не стремится к конфликту и хочет получить лишь понятное объяснение ситуации.

Квитослава Гига, Виталий Лобач. Фото: пресс-служба певца

Под постом артиста развернулось активное обсуждение. Одна из пользователей предположила, что решение дать нескольким исполнителям одну и ту же композицию могло быть своеобразным творческим "отбором", чтобы понять, кто лучше справится с исполнением.

В ответ Лобач раскрыл еще одну деталь подготовки к концерту. По его словам, он даже не знал, что композицию "Третий тост" исполнят другие артисты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певец Лобач впервые раскрыл правду о родственных связях с артистом Виктором Павликом. Молодого артиста называют внебрачным сыном легендарного певца.