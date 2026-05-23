"Ще коли була людиною... Нібито": Гордон показав, як виглядала Лоліта до того, як стала запроданкою

Журналіст "тонко" підколов жертву пропаганди РФ

Український журналіст та Дмитро Гордон, який нещодавно висміяв Кіркорова, тепер "пройшовся" по Лоліті. Інтерв’юер показав фото, де він позує поруч із артисткою, яка родом із Мукачева, і колись регулярно приїжджала до України, а сьогодні активно підтримує політику Путіна.

На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував архівне фото 1999 року зі співачкою та коротко підписав кадр: "1999 рік, Лоліта ще була людиною. Нібито…". І судячи з реакції мережі, натяк зрозуміли всі.

Дмитро Гордон і Лоліта Мілявська, 1999 рік. Фото: instagram.com/gordondmytro

У коментарях користувачі особливо не стримувалися у висловлюваннях. Багато хто погодився з саркастичним підписом журналіста та почав згадувати, коли ж вона ще була "людиною". Деякі коментатори писали, що проблема нібито була помітна ще багато років тому, просто тоді на це не звертали уваги.

"Вона і тоді не була людиною, просто про це ще не знали";

"Вона й зараз людина, просто з шизою";

"Тоді у неї шиза й почалась".

Останні роки Лоліта, яка народилася в Мукачеві та виросла в Україні, стабільно демонструє позицію, після якої її прізвище в українському інфопросторі згадують хіба що з іронією. Колись артистка будувала кар’єру на образі "своєї в дошку", жартувала про українське коріння та регулярно приїжджала до Києва.

Однак після початку російської агресії позиція Лоліти різко змінилася. Співачка неодноразово повторювала кремлівські наративи, публічно жалілася на санкції та фактично уникала будь-якого прямого засудження війни Росії проти України.

Особливе роздратування викликало й те, що співачка продовжувала активно працювати на російську аудиторію та жодного разу чітко не назвала Росію агресором. Натомість у медіапросторі РФ Лоліта часто подавалася як "жертва русофобії" через заборону в’їзду до України та санкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лоліта жорстко зганьбилася в Росії. Навіть там вона нікому не потрібна.