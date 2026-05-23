"Еще когда была человеком... Вроде бы": Гордон показал, как выглядела Лолита до того, как стала запроданкой

Журналист "тонко" подколол жертву пропаганды РФ

Украинский журналист и недавно высмеявший Киркорова Дмитрий Гордон теперь "прошелся" по Лолите. Интервьюер показал фото, где он позирует рядом с артисткой, которая родом из Мукачево, когда-то регулярно приезжала в Украину, а сегодня активно поддерживает политику Путина.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал архивное фото 1999 года с певицей и коротко подписал кадр: "1999 год, Лолита еще была человеком. Вроде бы…". И судя по реакции сети, намек поняли все.

Дмитрий Гордон и Лолита Милявская, 1999 год. Фото: instagram.com/gordondmytro

В комментариях пользователи особо не удерживались в высказываниях. Многие согласились с саркастической подписью журналиста и начали вспоминать, когда же он еще был "человеком". Некоторые комментаторы писали, что проблема якобы заметна еще много лет назад, просто тогда на это не обращали внимания.

"Она и тогда не была человеком, просто об этом еще не знали";

"Она и сейчас человек, просто с шизой";

"Тогда у нее шиза и началась".

Последние годы Лолита, родившаяся в Мукачево и выросшая в Украине, стабильно демонстрирует позицию, после которой ее фамилию в украинском инфопространстве вспоминают разве что с иронией. Когда артистка строила карьеру на образе "своей в доску", шутила об украинских корнях и регулярно приезжала в Киев.

Однако после начала российской агрессии позиция Лолиты резко поменялась. Певица неоднократно повторяла кремлевские нарративы, публично жаловалась на санкции и фактически избегала любого прямого осуждения войны России против Украины.

Особое раздражение вызвало и то, что певица продолжала активно работать на российскую аудиторию и ни разу не назвала Россию агрессором. В то же время в медиапространстве РФ Лолита часто подавалась как "жертва русофобии" из-за запрета въезда в Украину и санкции.

