Коли ще не ходив "не в ті двері": Гордон висміяв путініста Кіркорова, показавши їхнє фото з Києва

Інтерв'юер закликав посадити путініста

Український журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон, який нещодавно показав, як виглядав 30 років тому, опублікував архівне фото з російським співаком і тоді ще не путіністом Філіпом Кіркоровим і вкотре нагадав, як кардинально можуть змінитися "герої глянцю" за якихось кілька років.

На знімку, зробленому ще у 2008 році, Гордон і Кіркоров стоять в аеропорту та усміхаються на камеру. У руках у тоді ще "короля російської естради" — букет червоних троянд, сам кадр нагадує світську хроніку нульових, де ще ніхто не підозрював, що через роки частина російського шоубізнесу перетвориться на кремлівську пропаганду.

Сам Гордон супроводив архівне фото різким підписом російською мовою: "2008 рік, майбутній фашист Кіркоров прилетів на мій концерт в Києві. Сьогодні я хочу його бачити. На лавці підсудних. Недалеко від Путіна".

Дмитро Гордон і Філіп Кіркоров у 2008 році. Фото: instagram.com/gordondmytro

Кіркоров колись був частим гостем в Україні, регулярно виступав у Києві та охоче фотографувався з українськими знаменитостями, а сьогодні входить до списку російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля. Співак регулярно виступає перед окупантами, відвідує анексований Росією Крим і підтримує Путіна.

Філіп Кіркоров і Путін. Фото: росЗМІ

В Україні його внесли до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці. Також з січня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО.

