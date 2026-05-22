Після ДТП із чутками про алкоголь: Тарас Цимбалюк показав, що сталося з його машиною (відео)

Схоже, автівка була у ремонті три тижні

Відомий український актор Тарас Цимбалюк уперше за тривалий час показав свою автівку після ДТП, у яку потрапив трохи більше місяця тому. Судячи зі свіжих кадрів у сторіс, ремонт машини вже виходить на фінальний етап.

Цимбалюк опублікував відео з автомайстерні та з гумором звернувся до своєї машини, назвавши її "малихою". Актор поділився, що не бачив авто три тижні, але тепер особисто приїхав перевірити, як просувається ремонт.

"Приїхав провідати свою малиху. Не бачив її три тижні: всі деталі встановили, завтра привезуть новий капот, а вона поки відправляється фарбуватись (крило, бампер). А ще через кілька днів мені доставлять нереальні диски", — поділився актор

Тарас Цимбалюк показав, у якому стані його автівка після ДТП. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На кадрах видно, що автомобіль уже практично відновили після пошкоджень. Щоправда, частина кузова ще перебуває у процесі фарбування, а попереду — встановлення нового капота та фінальні косметичні роботи. Схоже, Цимбалюк вирішив не просто "поставити машину на ноги", а ще й трохи її оновити.

Що відомо про ДТП Тараса Цимбалюка

Аварія за участі Тараса Цимбалюка сталася невдовзі після Великодніх свят. Спочатку фото з місця ДТП з’явилися у Telegram-каналах, а вже згодом сам актор прокоментував ситуацію у своїх соцмережах.

Тарас Цимбалюк про ДТП. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

За словами актора, після святкування Великодня на Черкащині він разом із другом повертався до Києва. Актор пояснював, що сам не сідав за кермо, оскільки вживав алкоголь, тому автомобілем керував його товариш Роман.

Втім, історія швидко отримала продовження у соцмережах. У Threads почали активно обговорювати альтернативну версію подій. Зокрема, в одному з акаунтів з’явилося повідомлення, де стверджувалося, що нібито саме Цимбалюк перебував за кермом у момент аварії. Також автори допису припускали, що на місці ДТП поліції могли надати неправдиву інформацію щодо того, хто керував автомобілем.

Сам актор ці заяви публічно не коментував. Водночас після аварії він підтвердив сам факт ДТП та показував пошкоджену автівку у соцмережах. На щастя, серйозно ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Цимбалюк несподівано звернувся до фіналістки "Холостяка". Дівчина потрапила до лікарні, а Тарас вирішив її підтримати.