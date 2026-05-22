После ДТП со слухами об алкоголе: Тарас Цымбалюк показал, что произошло с его машиной (видео)

Похоже, автомобиль был в ремонте три недели

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк впервые за длительное время показал свой автомобиль после ДТП, в который попал чуть больше месяца назад. Судя по свежим кадрам в сторис, ремонт машины уже выходит на финальный этап.

Цымбалюк опубликовал видео из автомастерской и с юмором обратился к своей машине, назвав ее "малышкой". Актер поделился, что не видел авто три недели, но теперь лично приехал проверить, как продвигается ремонт.

"Приехал проведать свою малышку. Не видел ее три недели: все детали установили, завтра привезут новый капот, а она пока отправляется краситься (крыло, бампер). А еще через несколько дней мне доставят нереальные диски", — поделился актер

Тарас Цымбалюк показал, в каком состоянии его автомобиль после ДТП. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На кадрах видно, что автомобиль практически восстановили после повреждений. Правда, часть кузова еще находится в процессе покраски, а впереди установка нового капота и финальные косметические работы. Похоже, Цымбалюк решил не просто "поставить машину на ноги", а еще немного ее обновить.

Что известно о ДТП Тараса Цымбалюка

Авария с участием Тараса Цымбалюка произошла вскоре после Пасхальных праздников. Сначала фото с места ДТП появились в Telegram-каналах, а впоследствии сам актер прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.

Тарас Цымбалюк о ДТП. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

По словам актера, после празднования Пасхи Черкасской области он вместе с другом возвращался в Киев. Актер объяснял, что сам не садился за руль, поскольку употреблял алкоголь, поэтому автомобилем управлял его товарищ Роман.

Впрочем, история быстро получила продолжение в соцсетях. Threads начали активно обсуждать альтернативную версию событий. В частности, в одном из аккаунтов появилось сообщение, где утверждалось, что якобы именно Цымбалюк находился за рулем в момент аварии. Также авторы сообщения предполагали, что на месте ДТП полиции могли предоставить ложную информацию о том, кто управлял автомобилем.

Сам актер эти заявления публично не комментировал. В то же время после аварии он подтвердил сам факт ДТП и показывал поврежденный автомобиль в соцсетях. К счастью, серьезно никто не пострадал.

