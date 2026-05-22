Спливло фото молодої Софії Ротару із легендарним композитором

Цієї п'ятниці творцю виповнилося 81 рік

Творчий союз Софії Ротару та видатного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського — одна із найяскравіших сторінок в історії української естради. Їхня співпраця подарувала слухачам легендарні хіти, які увійшли до золотого фонду музики.

Саме з нагоди дня народження видатного композитора, якому 22 травня виповнюється 81 рік, на фан-сторінці співачки sofiarotaru47 у соціальній мережі Threads і з'явився цей рідкісний кадр.

Автори блогу тепло привітали іменинника, побажавши йому міцного здоровʼя, щастя, миру та висловивши велику подяку за його незабутню творчість.

Нагадаємо, що завдяки поезії Рибчинського Софія Ротару виконувала глибокі, мелодійні пісні, багато з яких стали візитними картками співачки: "Минає день, минає ніч" (муз. М. Мозгового), "Тече вода" (муз. І. Поклада), "Земле моя" (муз. О. Осадчого), "Машина "Ретро" (муз. Г. Татарченко).

1984 року, коли Юрій Рибчинський та композитор Микола Мозговий написали "Минає день, минає ніч", вони спеціально шукали Ротару в Ялті, щоб показати їй цю композицію. Цей хіт присвячений автору "Червоної рути", трагічно загиблому Володимиру Івасюку, і кілька років залишався забутим на полиці.