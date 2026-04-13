Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП після святкування Великодня? Що відомо

Чоловік, дуже схожий на актора, з’явився на відео з місця ДТП

Відомий український актор та головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк, ймовірно, став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Кадри з місця події поширюються у телеграм-каналах.

Як пише паблік "Київ Оперативний", вночі біля ЖК "Варшавський" у столиці сталася ДТП. Учасниками аварії стали три автомобілі – Hyundai, Mazda та Land Rover.

Виявилося, що один із учасників події чоловік, який дуже схожий зовні на відомого актора Тараса Цимбалюка. При цьому, як зазначає автор відео, актор перебував у нетверезому стані.

Зазначимо, що раніше друг Цимбалюка показував у сторіс фото та відео, як вони з Тарасом разом проводили час на Великдень. Судячи з геолокації, чоловіки відпочивали у Корсунь-Шевченківському заповіднику на Черкащині, звідки родом актор.

Також у мережі звернули увагу на кофту з білими рукавами, у якій Тарас був із другом за кермом авто. Чоловік у такій самій кофті фігурує на відео з місця ДТП. Однак стверджувати, що саме Цимбалюк був на місці аварії неможливо, оскільки відео нечітке.

