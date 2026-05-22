Усміхнена й "легка": Катерина Усик попозувала серед єгипетських пірамід (фото)

Катерина Усик показала кадри з Гізи напередодні грандіозного бою

Дружина абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Катерина Усик уже прибула до Єгипту напередодні гучного бою чоловіка проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. У соцмережах вона показала атмосферні кадри з Гізи, де позувала на тлі знаменитих єгипетських пірамід.

Для фото Катерина обрала легкий світлий образ та буквально влаштувала мініфотосесію посеред пустельних краєвидів. Свіжі кадри дружина українця показала на своїй сторінці в Інстаграм. Сам Усик разом із командою прибув до Гізи ще кілька днів тому.

Катерина Усик у Єгипті. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик прибула до Єгипту. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик уже давно стала для чоловіка своєрідним талісманом. Вона регулярно відвідує його поєдинки та завжди підтримує спортсмена безпосередньо біля рингу. Сам Усик неодноразово говорив у інтерв’ю, що сім’я для нього важливіша навіть за бокс, а дружину він називає своєю головною опорою.

Олександр Усик та Катерина Усик. Фото: Getty Images

Бій Усика та Верховена відбудеться 23 травня у Гізі просто біля пірамід — організатори перетворили арену на масштабне шоу просто неба. Для українця це буде перший поєдинок після перемоги над Даніелем Дюбуа, а для Ріко Верховена — лише другий професійний бій у боксі після кар’єри в кікбоксингу.

На кону стоятимуть титули WBC та The Ring, а також захист поясів WBA та IBF, якими володіє Усик. Окрему увагу привертає й спеціальний пояс "Король Нілу", який WBC підготувала спеціально до цього вечора боксу в Єгипті.

