Усміхнена й "легка": Катерина Усик попозувала серед єгипетських пірамід (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Катерина Усик показала кадри з Гізи напередодні грандіозного бою
Дружина абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Катерина Усик уже прибула до Єгипту напередодні гучного бою чоловіка проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. У соцмережах вона показала атмосферні кадри з Гізи, де позувала на тлі знаменитих єгипетських пірамід.
Для фото Катерина обрала легкий світлий образ та буквально влаштувала мініфотосесію посеред пустельних краєвидів. Свіжі кадри дружина українця показала на своїй сторінці в Інстаграм. Сам Усик разом із командою прибув до Гізи ще кілька днів тому.
Катерина Усик уже давно стала для чоловіка своєрідним талісманом. Вона регулярно відвідує його поєдинки та завжди підтримує спортсмена безпосередньо біля рингу. Сам Усик неодноразово говорив у інтерв’ю, що сім’я для нього важливіша навіть за бокс, а дружину він називає своєю головною опорою.
Бій Усика та Верховена відбудеться 23 травня у Гізі просто біля пірамід — організатори перетворили арену на масштабне шоу просто неба. Для українця це буде перший поєдинок після перемоги над Даніелем Дюбуа, а для Ріко Верховена — лише другий професійний бій у боксі після кар’єри в кікбоксингу.
На кону стоятимуть титули WBC та The Ring, а також захист поясів WBA та IBF, якими володіє Усик. Окрему увагу привертає й спеціальний пояс "Король Нілу", який WBC підготувала спеціально до цього вечора боксу в Єгипті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Катерина Усик показала підрослу наймолодшу доньку. Дружина боксера продемонструвала, як вони проводять час разом.