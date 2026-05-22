Улыбающаяся и "легкая": Екатерина Усик попозировала среди египетских пирамид (фото)

Екатерина Усик показала кадры из Гизы в преддверии грандиозного боя

Жена абсолютного чемпиона мира Александра Усика Екатерина Усик уже прибыла в Египет накануне громкого боя мужчины против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. В соцсетях она показала атмосферные кадры из Гизы, где позировала на фоне знаменитых египетских пирамид.

Для фото Екатерина выбрала легкий светлый образ и буквально устроила минифотосессию среди пустынных пейзажей. Свежие кадры жена украинца показала на своей странице в Инстаграмм. Сам Усик вместе с командой прибыл в Гизу еще несколько дней назад.

Екатерина Усик в Египте. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик уже давно стала для мужа своеобразным талисманом. Она регулярно посещает его поединки и всегда поддерживает спортсмена у ринга. Сам Усик неоднократно говорил в интервью, что семья для него важнее даже бокса, а жену он называет своей главной опорой.

Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: Getty Images

Бой Усика и Верховена состоится 23 мая в Гизе прямо у пирамид — организаторы превратили арену в масштабное шоу под открытым небом. Для украинца это будет первый поединок после победы над Даниэлем Дюбуа, а для Рико Верховена только второй профессиональный бой в боксе после карьеры в кикбоксинге.

На кону будут стоять титулы WBC и The Ring, а также защита поясов WBA и IBF, которыми владеет Усик. Особое внимание привлекает и специальный пояс "Король Нила", который WBC подготовила специально к вечеру бокса в Египте.

