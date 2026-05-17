Українці масово рвуться на концерт білоруса, який боїться назвати Росію агресором

Макс Корж має "мутну" позицію щодо війни в Україні

В українських перевізників закінчилися вільні місця на рейси до Румунії через ажіотаж навколо виступу білоруського артиста Макса Коржа, відомого своєю нечіткою позицією щодо війни.

Українські фанати 37-річного артиста масово планують поїздку до румунської столиці, повідомляє "УСІ Новини. Одеса". За даними кількох одеських компаній-перевізників, забронювати квитки на автобусні рейси до Бухареста на 21-22 травня неможливо вже кілька днів. Причиною такого колапсу став концерт білоруса, який заплановано у місті на суботу, 23 травня.

Скандал у Польщі і депортація українців

Попередні європейські виступи Коржа вже оберталися на серйозні інциденти для українців. 2025 року під час концерту співака у Варшаві спалахнув гучний скандал через прапори ОУН-УПА, помічені серед глядачів. За підсумками тих подій із Польщі було депортовано понад 50 громадян України.

Позиції Макса Коржа щодо України

Сам білорус має неоднозначну репутацію. Ще у 2016 році співакові заборонили в’їзд в Україну на 5 років через виступи в окупованому Криму, а влітку 2017 року він потрапив до бази даних сайту "Миротворець".

Восени того ж року СБУ зняла заборону на в’їзд після прямого запиту, не виявивши у його діях загрозу національній безпеці. У день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Корж засудив агресію постом в Instagram, а пізніше скасував усі свої заплановані концерти на території Росії.

Мільйони людей, що виросли в тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідити мирно, знову поділяються війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, не має значення, де ти живеш. Усе те звичне, що ми перестали цінувати, стане нам лише спогадом. Тому ніколи не пізно, якщо мільйони не бажають війни. Мир Україні Макс Корж

Однак після відновлення гастролей у 2023 році співак у своїх промовах зі сцени жодного разу прямо не назвав Росію агресором, ймовірно через страх втратити російську аудиторію.

Квитки на концерт Коржа в Бухаресті було розпродано ще у грудні 2025 року

