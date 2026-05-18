Зникла з радарів: Ауріка Ротару розкрила правду про нинішній стан своєї легендарної сестри

Софія Ротару живе у власному будинку в Конча-Заспі

Співачка Ауріка Ротару, яка зізналася, як пережила втрату чоловіка, вперше за довгий час розповіла, як зараз почувається її легендарна сестра Софія Ротару, яка останніми роками практично зникла з публічного простору. В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка коротко, але впевнено відповіла на головне питання, яке давно хвилює шанувальників.

Ба більше, Ауріка навіть несподівано розкрила маленьку сімейну деталь — востаннє сестри грали у преферанс восени, і перемогла саме Софія Михайлівна. На запитання, як зараз народна артистка, її сестра відповіла: "Слава Богу, все добре. Все у неї добре".

Під час розмови Дьомін також торкнувся теми, яка переслідувала Ауріку Ротару майже всю кар’єру — постійних порівнянь із більш знаменитою сестрою. Втім, сама артистка несподівано спростувала думку, що популярність Софії Ротару нібито заважала їй будувати власний шлях у шоубізнесі.

"Навпаки, це заставляло нас багато працювати", — пояснила співачка

Ауріка Ротару. Фото: скріншот з відео

За словами Ауріки, вона ніколи не намагалася "наздогнати" рівень старшої сестри, бо від самого початку розуміла: вони — різні артистки з різною творчою долею. Водночас вона визнала, що уникнути постійного порівняння було неможливо.

Попри це, артистка говорить про свою кар’єру без образ чи ревнощів. Вона наголосила, що має власний шлях і ніколи не жила у спробах повторити феномен Софії Ротару. І поки фанати роками гадають, де зараз Софія Михайлівна та чому майже не з’являється на сцені, її сестра дала зрозуміти, що у родині все стабільно.

