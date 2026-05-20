"Забирала швидка просто зі спортзали": зірка нульових Оксана Вояж зізналася, чому покинула велику сцену на піку кар'єри

Зірка продовжувала писати пісні й записувати музику, але вже не так активно

Колись її пісні звучали на великих концертних майданчиках, а сама Оксана Вояж була однією з впізнаваних артисток української сцени нульових. Однак у певний момент співачка майже зникла з медійного простору. Тепер артистка в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" відверто пояснила, що стояло за її раптовим відходом зі сцени.

Оксана Вояж зізналася, що пережила важкий період через серйозні проблеми зі здоров’ям. За словами співачки, лікарі діагностували їй симпатоадреналові кризи — стан, який вона порівнює з панічними атаками, але значно важчими.

"Я називаю це хворобою-фантомом. Бо зовні людина може виглядати абсолютно нормально, але всередині організм просто руйнується", — зізнається співачка

Артистка розповіла, що під час нападів у неї починалася сильна тахікардія, вона могла втрачати свідомість, а медики тривалий час не могли знайти причину такого стану. Через це, каже співачка, їй радили найрізноманітніші методи лікування — від традиційної медицини до екстрасенсів та біоенергетиків.

Оксана Вояж також зізналася, що саме через хворобу була змушена відійти від великих концертів. За її словами, їй дуже бракувало атмосфери Палацу "Україна", Жовтневого палацу та масштабних виступів, однак повністю творчість вона не залишала — продовжувала писати пісні, записувати музику й інколи виходити на сцену.

Архівне фото Ірини Білик та Оксани Вояж. Фото: instagram.com/oksana_voyage

Співачка пригадала, що були моменти, коли вона боялася, що напад може початися просто під час концерту. При цьому оточення сприймало її як сильну й спортивну людину, тому пояснити свій стан було непросто. Артистка навіть розповіла, що одного разу її забирала швидка просто зі спортзалу.

Що відомо про Оксану Вояж

Оксана Вояж була популярною в Україні наприкінці 1990-х та у 2000-х роках. Її пісні активно звучали на радіо й музичних телеканалах, а сама артистка регулярно виступала на великих концертних сценах. Втім уже наприкінці нульових співачка стала рідше з’являтися у публічному просторі та майже зникла з масштабних музичних проєктів.

Зараз співачка зробила грандіозний камбек. Вона випустила пісню "Не пара", а у кліпі знявся зірка "Холосотячки" Дмитро Шевченко.

