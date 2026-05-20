Путін розпочав зустріч із Сі Цзіньпіном з лестощів. Головне про його візит у Китай

Російський лідер прибув до китайського колеги за лічені дні після візиту Дональда Трампа

Глава Росії Володимир Путін прилетів до Китаю з дводенним візитом для зустрічі з главою цієї країни Сі Цзіньпіном. Літак російського лідера приземлився у Пекіні напередодні ввечері, а зранку у середу почалася їхня зустріч із Сі Цзіньпіном.

"Телеграф" розповідає головне про візит Путіна до Китаю. Лідери зустрілися на площі Тяньаньмень у Пекіні. Її прикрасили прапорами двох країн, вишикували почесну варту та навіть дітей. Переговори Сі та Путіна проходять у Будинку народних зборів у Пекіні.

Путін почав переговори з лестощів. Він застосував китайську приказку, щоб проілюструвати, як скучив за Сі.

"Не бачились день, а ніби минуло три осені", — сказав російський лідер, додавши, що дуже радий бачити свого китайського колегу.

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна — чого очікувати

Спочатку Путін та Сі проведуть переговори у вузькому колі. Після цього запланована зустріч у розширеному форматі за участю делегацій обох країн. Під час візиту до Китаю Путін та Сі Цзіньпін можуть підписати близько 40 договорів про співпрацю.

Офіційна причина візиту — 25-а річниця Договору про добросусідство. Повідомлялося, що на зустрічі лідери обговорять міжнародні та регіональні питання, серед яких, імовірно, будуть і війна проти України, а також ситуація на Близькому Сході.

Путін прилетів до Сі одразу після візиту Трампа

Як відомо, 14 травня з візитом у Китаї перебував президент США Дональд Трамп. Путін прилетів до країни буквально через кілька днів.

В мережу потрапила неофіційна розмова Трампа та Сі Цзіньпіна про те, що Путін зрештою може пошкодувати про вторгнення в Україну. "Телеграф" зібрав думки експертів, що це може означати.