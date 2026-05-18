Три роки у суцільному тумані: Ауріка Ротару відверто зізналася, як пережила смерть чоловіка

Співачка досі відчуває присутність коханого

Молодша сестра Софії Ротару — співачка Ауріка Ротару — відверто заговорила про одну з найболючіших трагедій у своєму житті. В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка пригадала смерть чоловіка Володимира, який помер після інсульту у 2005 році, а також зізналася, що після втрати пережила важку депресію, яка тривала кілька років.

Чоловіком Ауріки Ротару був бізнесмен і банкір Володимир Пігач, який, за словами співачки, писав вірші та присвячував їх дружині. Деякі з них пізніше навіть стали піснями. Подружжя прожило разом 18 років і виховувало доньку.

Артистка пригадала той вечір у деталях. За словами Ротару, вони разом дивилися фільм, після чого чоловік пішов до душу, а вона прилягла на дивані і заснула. Прокинулася співачка від дивного відчуття тривоги.

"Я прокинулась від того, що по душі пройшовся такий холод. Одразу відчула — щось сталося", — поділилася Ауріка

Коли вона підійшла до ванної кімнати, то почула важке хрипіння. Двері були зачинені зсередини, тому довелося кликати охоронця, який відкривав їх сокирою. Швидку допомогу викликали одразу, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Співачка зізналася, що після трагедії практично не пам’ятає перших днів. За її словами, це був "страшний сон", із якого вона так і не змогла повністю прокинутися навіть через два десятиліття.

"Я не могла повірити, що його немає. Ми ж завжди були поруч, а тут в один момент усе закінчилось", — сказала артистка

Ауріка Ротару з чоловіком Володимиром Пігачем. Фото з мережі

Після смерті чоловіка Ауріка Ротару замкнулася в собі. Вона розповіла, що майже три роки жила у важкому депресивному стані: не хотіла нікого бачити, закривалася в кімнаті та практично не спілкувалася з людьми. "Це було як у тумані. Я нічого не пам’ятаю з тих трьох років", — зізналася співачка.

Ауріка Ротару на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скріншот YouTube

Попри глибокий емоційний стан, думок про самогубство у неї не виникало. За словами артистки, її тримала відповідальність за доньку, якій на той момент було близько 17 років.

Особливу роль у поверненні до життя відіграла старша сестра Софія Ротару. Саме вона буквально змусила Ауріку знову виходити на сцену та працювати.

"Сестра взяла мене в кулак і сказала: "Тобі треба співати". Найскладніше було вперше вийти на сцену і усміхнутися людям", — пригадала артистка

Ротару також розповіла, що навіть зараз, через 20 років після смерті чоловіка, продовжує відчувати його присутність. Вона зізналася, що перші пів року щодня їздила на кладовище та розмовляла з ним. "Я відчуваю, що він поруч і допомагає мені", — поділилася співачка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає єдина донька Софії Ротару. Вона вже доросла та успішна.