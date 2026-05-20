"Забирала скорая прямо из спортзала": звезда нулевых Оксана Вояж призналась, почему покинула большую сцену на пике карьеры

Звезда продолжала писать песни и записывать музыку, но уже не столь активно

Когда-то ее песни звучали на больших концертных площадках, а сама Оксана Вояж была одной из узнаваемых артисток украинской сцены нулевых. Однако в какой-то момент певица почти исчезла из медийного пространства. Теперь артистка в эксклюзивном интервью "Телеграфу" откровенно объяснила, что стояло за внезапным уходом со сцены.

Полную версию интервью читайте по ссылке: Украинская звезда "нулевых" Оксана Вояж: "Мой голос продавали под именами Лаймы Вайкуле и Авраама Руссо"

Оксана Вояж призналась, что пережила тяжелый период из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам певицы, врачи диагностировали ей симпатоадреналовые кризисы — состояние, сравнимое с паническими атаками, но значительно тяжелее.

"Я называю это болезнью-фантомом. Потому что снаружи человек может выглядеть абсолютно нормально, но внутри организм просто разрушается", — признается певица.

Артистка рассказала, что во время приступов у нее начиналась сильная тахикардия, она могла терять сознание, а медики долго не могли найти причину такого состояния. Поэтому, говорит певица, ей советовали самые разные методы лечения — от традиционной медицины до экстрасенсов и биоэнергетиков.

Оксана Вояж также призналась, что именно по болезни была вынуждена отойти от больших концертов. По ее словам, ей очень не хватало атмосферы Дворца "Украина", Жовтневого дворца и масштабных выступлений, однако полностью творчество она не оставляла — продолжала писать песни, записывать музыку и иногда выходить на сцену.

Архивное фото Ирины Билык и Оксаны Вояж. Фото: instagram.com/oksana_voyage

Певица вспомнила, что были моменты, когда она боялась, что приступ может начаться прямо во время концерта. При этом окружение воспринимало его как сильного и спортивного человека, поэтому объяснить свое состояние было непросто. Артистка даже рассказала, что однажды ее забирала скорая прямо из спортзала.

Что известно об Оксане Вояж

Оксана Вояж была популярна в Украине в конце 1990-х и в 2000-х годах. Ее песни активно звучали по радио и музыкальным телеканалам, а сама артистка регулярно выступала на больших концертных сценах. Впрочем, уже в конце нулевых певица стала реже появляться в публичном пространстве и почти исчезла из масштабных музыкальных проектов.

Сейчас певица совершила грандиозный камбек. Она выпустила песню "Не пара", а в клипе снялся звезда "Холостячки" Дмитрий Шевченко.

