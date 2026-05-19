"Музыка вне политики" закончилась: известный певец резко высказался о беглецах и артистах-молчунах

Артист ответил, смогут ли они восстановить репутацию в Украине

Украинский певец Виталий Лобач, которого называют "внебрачным сыном Виктора Павлика", резко высказался об артистах, которые после начала полномасштабной войны так и не озвучили четкую позицию в отношении России. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" исполнитель признался, что для него молчание во время войны это уже тоже позиция. И, похоже, в шоубизнесе время "я вне политики" окончательно закончилось.

Полную версию интервью читайте по ссылке: "Внебрачный сын" Виктора Павлика о родственной связи с певцом, отношении к фанаткам и амбиции: "Меня вдохновляет его искренность"

Певец прямо упомянул тех знаменитостей, которые продолжают жить или работать в России или избегают конкретных заявлений о войне. Среди них – Потап, Таисия Повалий, Ани Лорак, Лолита Милявская и Наташа Королева. По словам Лобача, во время войны нейтралитет выглядит как минимум странно.

"Когда твой дом в огне, ты не можешь стоять в стороне или делать вид, что "музыка вне политики". Это уже давно не о политике — это о человечности, достоинстве и любви к своей стране", — заявил артист

Исполнитель подчеркнул, что с уважением относится к украинским артистам, которые открыто поддерживают страну, занимаются волонтерством и продвигают украинскую культуру в мире. А вот относительно знаменитостей, избравших молчание или комфортную жизнь в России, здесь, по словам певца, выводы каждый украинец сделает сам.

"Для меня сегодня быть украинским артистом — это не только о сцене, но и о позиции", — сообщил Лобач.

Виталий Лобач

Также певец высказался и о том, сможет ли украинский шоубизнес после войны "простить" тех артистов, которые молчали или продолжали работать на российскую аудиторию. И здесь его ответ прозвучал достаточно четко.

"Я очень надеюсь, что общество не будет так легко это прощать", — сказал артист

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Анна Тринчер и ее подруга жестко высмеяли посвятившего ей песню Волошина. Бывший мужчина артистки выпустил трек-страдание за ней.