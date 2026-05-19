"На всю країну сказали, що я олень": Трінчер та її подруга жорстко висміяли Волошина, який присвятив їй пісню

Блогер випустив пісню-страждання за колишньою

Після розлучення співачки Анни Трінчер та блогера Олександра Волошина пройшло більше двох років. Проте, схоже тільки зараз артист схаменувся, зрозумів, кого втратив, став писати пісні і присвячувати їх колишній дружині. Сама Трінчер і її подруги відповідають перевіреним способом — жартами, мемами та легким публічним тролінгом.

Блогерка Леруіні, нещодавно записала іронічне відео під пісню Волошина "Де тебе знайти". Саме цей трек у мережі вже встигли назвати "післясмаком" після розриву з Анною.

У ролику блогерка підспівує композиції, а поверх відео додає напис: "Я коли не знаю де айкос". Також Леруіні з сарказмом написала: "Пісня топ, випускай, будь ласка" і тегнула Волошина.

Сама ж Трінчер теж не залишилася осторонь хвилі жартів про колишнього чоловіка. Співачка опублікувала відео, у якому хлопці з "оленячими" рогами відповідають на запитання: "Як це — бути колишнім Анни Трінчер?". Один із героїв ролика з іронією каже: "Не знаю. Не зручно, на всю країну сказали, шо я олень".

Підпис до відео артистка зробила не менш промовистим: "Як це бути колишнім Ані Трінчер?? У реальних героїв не питали, але ви самі бачите".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Приходько жорстко наїхала на Полякову та її продюсера. Артистка розкритикувала новий сценічний образ Ольги та її продюсера Михайла Ясинського, який усе це вигадав.