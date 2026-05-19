Внебрачный сын Виктора Павлика? Певец Лобач впервые раскрыл правду о родственных связях с артистом

Певец откровенно рассказал, что на самом деле связывает его с легендой эстрады

Украинский певец Виталий Лобач впервые настолько откровенно прокомментировал слухи, которые уже давно гуляют по сети. Артиста неоднократно называли внебрачным сыном Виктора Павлика из-за внешнего и вокального сходства. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" певец решил расставить все точки над "и" в этом вопросе.

Певец признался, что когда впервые услышал эти слухи, только посмеялся. "Честно, когда впервые это услышал — улыбнулся. Думаю, не каждому артисту приписывают такого "звездного родственника"", — с иронией ответил Лобач.

Виктор Павилк и Виталий Лобач

По словам артиста, людей, вероятно, сбило с толку их внешнее сходство и теплые отношения. Впрочем, никаких родственных связей между ним и Павликом нет.

"На самом деле нас связывает музыка, взаимное уважение и общая любовь к украинской песне", — пояснил певец

Лобач также признался, что иногда ситуация доходила до абсурда. По его словам, в публичном пространстве достаточно "не так посмотреть в камеру", чтобы родилась новая легенда.

"Возможно, определенное внешнее сходство или случайные совпадения действительно дали людям повод для таких разговоров. Но я воспринимаю это скорее как интересную историю, которую придумали люди", — добавил артист.

Отдельно певец вспомнил и свое первое личное знакомство с Виктором Павликом. И именно этот момент, похоже, лишь подбросил горючего в многолетние слухи. "Виктор Франкович, увидев меня, сначала даже сказал, что на мгновение подумал, будто перед ним стоит его Саша", — рассказал Лобач.

Кстати, артистов сегодня действительно объединяет творчество. Недавно Виталий Лобач и Виктор Павлик записали общий дуэт "Ягоды".

