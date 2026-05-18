"Він боїться". Українці присоромили Олега Винника через нову заяву

Артист втрачає прихильність українців

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Німеччини та помітно погладшав, став об'єктом критики. Артист анонсував випуск нового україномовного синглу, однак реакція суспільства виявилася неоднозначною.

Поки частина європейських фанатів радіє поверненню кумира в медіа-просторі, в Україні його творчі спроби викликали хвилю обурення. Про реліз нової композиції виконавець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши 17 травня короткий фрагмент треку.

Сьогодні хочу вперше поділитися з вами демо-версією нової пісні "Не там". Вона ще зовсім свіжа та жива така, якою народилася в серці. Для мене важливо, що ви тут почуєте її першими. Чи хотіли б ви почути цю пісню наживо? Вже з 25 травня побачимось на концертах у Німеччині та Празі. Чекаю на ваші відчуття та думки. Ваш Олег Винник Олег Винник

У коментарях під публікацією одразу активізувалися палкі прихильники артиста. Більшість із тих, хто зрадів анонсу, наразі перебувають саме в країнах Європи, де невдовзі пройдуть виступи Винника. Втім, знайшлися й ті користувачі, які тонко потролили музиканта за його небажання повертатися на батьківщину.

Зокрема, одна з підписниць висловила бажання відвідати виступ у рідній країні: "Хочу почути вашу пісню в Україні особисто". На що інша користувачка різко відповіла: "Ні, він тут боїться…😂".

Варто нагадати, що хвиля хейту на адресу співака піднялася з новою силою після його нещодавнього великого інтерв’ю журналістці Наталії Влащенко. У розмові Винник спілкувався російською мовою та фактично почав ставати на її захист. Окрім цього, у своєму відеозверненні музикант емоційно обурювався через критику у медіа, називав журналістські матеріали про себе "брехнею" та навіть погрожував представникам ЗМІ судовими позовами.

На таку поведінку втікача відреагував відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він звернув увагу на те, що артист абсолютно не розуміє сучасного українського контексту. За словами блогера, музикант, який тривалий час живе за кордоном, остаточно "втратив зв'язок з реальністю" та вже навряд чи зможе повернути прихильність українського глядача.