Зала "вибухнула" оплесками: LELÉKA виступила у фіналі Євробачення 2026
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співачка вже встановила рекорд
Україна вже виступила у грандфіналі Євробачення 2026 у Відні. Цього року нашу країну представляє Leléka з піснею "Ridnym", і її номер став одним із найбільш емоційних виступів вечора.
Гранд-фінал Євробачення 2026 з Україною: пряма онлайн-трансляція (відео)
Українська представниця вийшла на сцену під номером 7. Постановка у фіналі залишилася такою ж, як і під час другого півфіналу — сценографія, мінімум зайвих ефектів, жива бандура та акцент на вокалі. Разом із LELÉKA на сцену вийшов Ярослав Джусь, який грав на бандурі.
Одним із найсильніших моментів номера стала тривала вокальна нота наприкінці композиції — 30 секунд без паузи, що стало найдовшою нотою в історії Євробачення. Саме цей фрагмент ще після півфіналу активно обговорювали єврофани у соцмережах та фан-спільнотах конкурсу. У фіналі зал також відреагував гучними оваціями ще до завершення пісні.
Розпочався номер саме зі звуків бандури. Сама співачка була вдягнена у символічному образі лелеки. Її макіяж — це алюзія на фільм "Білий птах з чорною ознакою" (чорна стрілка на одному оці). Пісня була виконана дуже чуттєво та красиво.
Переклад пісні "Ridnym"
Зелене іржавіє — довірся змінам,
Усе минає, як би це не звучало.
Червоне стає пилом, відламане від гілки,
Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.
Виш’ю, виш’ю,
Виш’ю нову долю.
Виш’ю, виш’ю рідним,
Найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Нову долю виш’ю,
Рідним, найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Раніше "Телеграф" розповідав про російський слід на Євробаченні 2026. Дізнайтеся, за кого українцям не варто голосувати.