Зала "вибухнула" оплесками: LELÉKA виступила у фіналі Євробачення 2026

Україна вже виступила у грандфіналі Євробачення 2026 у Відні. Цього року нашу країну представляє Leléka з піснею "Ridnym", і її номер став одним із найбільш емоційних виступів вечора.

Українська представниця вийшла на сцену під номером 7. Постановка у фіналі залишилася такою ж, як і під час другого півфіналу — сценографія, мінімум зайвих ефектів, жива бандура та акцент на вокалі. Разом із LELÉKA на сцену вийшов Ярослав Джусь, який грав на бандурі.

LELÉKA на сцені Євробачення 2026. Фото: Getty Images

Одним із найсильніших моментів номера стала тривала вокальна нота наприкінці композиції — 30 секунд без паузи, що стало найдовшою нотою в історії Євробачення. Саме цей фрагмент ще після півфіналу активно обговорювали єврофани у соцмережах та фан-спільнотах конкурсу. У фіналі зал також відреагував гучними оваціями ще до завершення пісні.

Розпочався номер саме зі звуків бандури. Сама співачка була вдягнена у символічному образі лелеки. Її макіяж — це алюзія на фільм "Білий птах з чорною ознакою" (чорна стрілка на одному оці). Пісня була виконана дуже чуттєво та красиво.

Переклад пісні "Ridnym"

Зелене іржавіє — довірся змінам,

Усе минає, як би це не звучало.

Червоне стає пилом, відламане від гілки,

Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.

Виш’ю, виш’ю,

Виш’ю нову долю.

Виш’ю, виш’ю рідним,

Найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Нову долю виш’ю,

Рідним, найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

