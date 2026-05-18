"Выросла на историях об отобранном доме": Джамала показала редкое детское фото с прабабушкой

Певица рассказала о потере в семье

Известная украинская певица Джамала, поддерживавшая представительницу Украины на Евровидении, в День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа поделилась личными архивными кадрами и трогательными воспоминаниями о своей семье. Артистка опубликовала фото с прабабушкой, сделанное еще в ее детстве.

На фотографии маленькая Джамала позирует в ярком красном платье с двумя большими бантиками в волосах, рядом — ее прабабушка Назилхан в платке. Старушка нежно обнимает внучку.

В посте певица призналась, что 18 мая для нее не просто историческая дата. Она написала, что ежегодно в этот день вспоминает рассказы прабабушки о депортации крымских татар — о рассвете, товарных вагонах и потере дочери во время трагедии. Также артистка подчеркнула, что выросла на историях о Крыме, отобранном доме и людях, которые всю жизнь стремились вернуться домой.

Джамала подчеркнула, что сегодня эти воспоминания звучат для нее особенно болезненно, а Крым остается не прошлым, а частью ее сердца. Певица в который раз напомнила о трагедии 1944 года, когда советские власти насильственно депортировали крымскотатарский народ с полуострова.

Каждый год 18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Для многих крымских татар эта дата остается не только страницей истории, но и болезненным воспоминанием.

