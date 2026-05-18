Порошкове чи натуральне: як вода розкриває правду про вино — перевірте свої знання (відео)

Ці поради вам знадобляться

Іноді з першого погляду складно відрізнити натуральне вино від його дешевих підробок або порошкових аналогів. Особливо це стосується мас-маркету, де зовнішній вигляд пляшки не завжди гарантує якість напою. Втім, існують прості побутові способи, які дозволяють приблизно оцінити натуральність вина без спеціального обладнання. Про це йдеться на TikTok-сторінці "yankovska_fada_km".

Тест із водою: перевірка щільності

Один із найвідоміших методів базується на різниці щільності рідин.

Для перевірки потрібно:

прозора склянка або глибока ємність із холодною водою;

невелика пляшка, пробірка або інша вузька тара з вином.

Процедура виглядає так: ємність із водою заповнюють наполовину, після чого вино обережно поміщають у вузьку тару, щільно закривають пальцем, перевертають і опускають у воду. Далі палець прибирають і спостерігають за реакцією рідин.

За поширеним поясненням, натуральне вино має іншу щільність, тому не змішується з водою одразу та може деякий час залишатися окремим шаром. Натомість напої з барвниками та штучними домішками швидше розчиняються у воді.

Додатковий тест із содою

Ще один популярний спосіб — реакція з харчовою содою.

Для цього достатньо:

насипати приблизно чайну ложку соди в ємність;

додати невелику кількість вина.

У випадку натурального вина може спостерігатися реакція зміни кольору — відтінок стає темнішим, сірувато-зеленим або синюватим. Це пов’язують із наявністю природних кислот і танінів.

Якщо ж напій не реагує або поводиться "нейтрально", це може свідчити про штучне походження продукту.

Фахівці зазначають, що подібні домашні тести не є лабораторним аналізом і не дають 100% гарантії якості. Вони можуть лише орієнтовно вказувати на відмінності між натуральними та промисловими напоями.

Для точної перевірки вина використовуються спеціальні лабораторні методи контролю.