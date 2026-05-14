"Люблю та поважаю": Соловій звернулася до Вакарчука, якому винна майже 30 тисяч доларів

Співачка висловила експродюсеру вдячність

Українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно засвітилася в компанії відомого артиста публічно привітала з днем народження Святослава Вакарчука — фронтмена гурту "Океан Ельзи". Свого часу він був її наставником на шоу "Голос країни", а пізніше продюсером.

У своєму Instagram артистка опублікувала тепле звернення до музиканта, з яким її пов’язує понад десять років творчої історії. 14 травня Вакарчуку виповнився 51 рік.

"З Днем народження, @sviatoslav.vakarchuk ❤️ І нехай знає весь світ твої пісні! Дякую, що повірив і відкрив мій талант творити власні пісні. Люблю та поважаю!" — написала Соловій

Останні роки стосунки між артистами неодноразово обговорювалися в медіа. Саме Вакарчук у 2013 році запросив тоді ще маловідому співачку до своєї команди на "Голосі країни", де вона виконувала лемківські народні пісні та швидко стала однією з найяскравіших учасниць сезону. Після шоу музикант узявся продюсувати Христину, а їхня співпраця тривала близько десяти років.

За цей час Соловій випустила хіти "Тримай", "Fortepiano", "Шкідлива звичка" та кілька альбомів, а саму її називали однією з головних артисток нової української сцени. Вакарчук неодноразово підтримував її творчі експерименти й переконував співачку розвивати кар’єру під власним ім’ям, а не сценічним псевдонімом.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/soloviyka

Втім, у 2023 році Христина повідомила про завершення співпраці з Вакарчуком. Тоді артистка наголошувала, що розійшлися вони без гучних скандалів, але пізніше зізналася: їхнє спілкування фактично зійшло нанівець ще за кілька років до офіційного розриву.

Після завершення співпраці у співачки залишилися й фінансові зобов’язання. Йдеться про 27 тисяч доларів, які музикант свого часу вклав у розвиток артистки — зокрема у створення пісень та зйомки кліпів. Станом на весну 2026 року ця сума все ще залишалася неповерненою, однак співачка наголошувала, що планує повністю розрахуватися з боргом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка ONUKA зробила болісне зізнання. За словами співачки, найбільшим випробуванням для неї стала "мегаінтровертність" і страх спілкування з людьми.