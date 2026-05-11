Суди проти преси та пафосні погрози: відомий блогер розніс Винника, який "втратив зв'язок з реальністю"

Співак почав говорити російською

Колись Олег Винник збирав стадіони, а тисячі "вовчиць" буквально сходили за ним з розуму. Але зараз кожна нова його поява перетворюється на "вибух" жартів у соцмережах та репутаційний скандал. Замість підтримки України — дивні заяви та захист Приходько з її "київською російською".

Таку думку висловив блогер-пліткар Богдан Беспалов, коментуючи останні заяви співака. Нещодавно Винник дав велике інтерв’ю Наталія Влащенко, де спілкувався російською та фактично почав захищати російську мову. Артист заявив, що війна "почалася не через мову".

Ще більше обговорень викликала його емоційна реакція після скандалу з концертом у Молдові. У відеозверненні Винник обурювався через критику в медіа, називав матеріали про себе "брехнею" та погрожував судами. При цьому говорив усе це з пафосом.

У відео артист скаржився на "жовту пресу", звинувачував медіа у брехні та навіть пригрозив судами всім, хто поширює неправдиву інформацію про нього. На думку Беспалова, це виглядало так, ніби Винник досі вважає себе артистом масштабу, навколо якого нібито крутиться весь інформаційний простір.

Окремо Беспалов звернув увагу, що саме музиканти, які виїхали за кордон, часто демонструють нерозуміння українського контексту. Він навів у приклад артистів, які замість роботи над репутацією лише поглиблюють скандали своїми заявами. У випадку Винника, на думку блогера, ситуацію погіршує ще й постійний пафос навколо власної персони та спроби виставити себе "жертвою" медіа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відомо про Олега Винника. Артист заявив, що пережив три інсульти.