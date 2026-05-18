"Он боится". Украинцы пристыдили Олега Винника из-за нового заявления

Артист теряет расположение украинцев

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в Германию и заметно поправился, стал объектом критики. Артист анонсировал выпуск нового украиноязычного сингла, однако реакция общества оказалась неоднозначной.

Пока часть европейских фанатов радуется возвращению кумира в медиапространство, в Украине его творческие попытки вызвали волну возмущения. О релизе новой композиции исполнитель сообщил на своей странице в інстаграме, опубликовав 17 мая короткий фрагмент трека.

Сегодня хочу впервые поделиться с вами демо-версией новой песни "Не там". Она еще совсем свежа и жива так, как родилась в сердце. Для меня важно, что вы услышите ее первыми. Хотите ли вы услышать эту песню вживую? Уже с 25 мая мы увидимся на концертах в Германии и Праге. Жду ваших ощущений и мыслей. Ваш Олег Винник Олег Винник

В комментариях под публикацией сразу активизировались страстные поклонники артиста. Большинство из тех, кто обрадовался анонсу, сейчас находятся именно в странах Европы, где вскоре пройдут выступления Винника. Впрочем, нашлись и те пользователи, тонко потроллившие музыканта за его нежелание возвращаться на родину.

В частности, одна из подписниц выразила желание посетить выступление в родной стране: "Хочу услышать вашу песню в Украине лично". На что другая пользовательница резко ответила: "Нет, он здесь боится…😂".

Следует напомнить, что волна хейта в адрес певца поднялась с новой силой после его недавнего большого интервью журналистке Натальи Влащенко. В разговоре Винник общался на русском языке и фактически начал ставать на его защиту. Кроме этого, в своем видеообращении музыкант эмоционально возмущался критикой в медиа, называл журналистские материалы о себе "ложью" и даже угрожал представителям СМИ судебными исками.

На такое поведение беглеца отреагировал известный блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он обратил внимание на то, что артист совершенно не понимает современный украинский контекст. По словам блогера, долго живущий за границей музыкант окончательно "потерял связь с реальностью" и уже вряд ли сможет вернуть расположение украинского зрителя.