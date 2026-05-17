Болгарія вперше стала переможцем Євробачення 2026: переклад пісні Bangaranga та про що вона (відео)

Пісня переможниці Євробачення з перекладом

У Відні 16 травня відгримів гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2026". Переможницею стала представниця Болгарії — поп-діва Dara із запальною піснею "Bangaranga". Її яскрава композиція підкорила як професійне журі, так і мільйони глядачів у всьому світі. В результаті голосування Dara отримала від журі та глядачів 516 балів.

Dara отримує кришталевий мікрофон переможниці. Фото: Getty Images

Про що пісня переможниці?

Пісня "Bangaranga" — це чистий EDM-поп для клубних тусовок, замішаний на потужних, агресивних бітах. Трек буквально наповнений атмосферою масштабного відриву. У центрі сюжету — зухвала та неприборкана героїня-бунтарка, яка чхати хотіла на чужі правила та громадську думку. Вона прийшла, щоб влаштувати повний хаос. У тексті співачка вправно балансує між образами "ангела" та "демона", заявляючи: її головний маніфест — це абсолютна свобода бути собою без будь-яких рамок та страхів.

Dara на сцені Євробачення 2026. Фото: Getty Images

На слові "Bangaranga" трек вибухає божевільною сумішшю сучасного драм-н-бейсу і традиційних болгарських духових інструментів (зурни або гайди). У тексті це момент, коли героїня виходить на танцпол і спалює всі свої страхи.

Переклад пісні Dara — "Bangaranga"

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Я янгол, я демон, я божевільна без причини

Я водійка, я спокусниця, я не слідкую, я лідерка

Дозволь тебе розтрусити, розтермосити, розбуркати

Я зачеплю тебе, залишу в розбраті

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт (я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Близько до краю, відчуваю це всередині

Тіла стикаються, скоро полетять іскри

Так, я

Я, я скоро зійду з розуму, з розуму

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Я бунтарка (Бунтівниця), я небезпечна (Небезпека)

Я борюся (Стою) за свободу

Дозволь тебе запалити, окрилити, засвітити

Давай, дозволь захопити тебе так, що ти залишишся знесиленим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представниця України LELÉKA на Євробаченні 2026 року встановила незвичайний рекорд.