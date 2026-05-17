Євробачення 2026: названо ім'я переможця головного конкурсу року

Ця країна довго займала перші позиції в рейтингу букмекерів

У Відні завершився грандфінал ювілейного 70-го Євробачення 2026. Перемогу у пісенному конкурсі цього року здобула Болгарія — кришталевий мікрофон отримала DARA з піснею "Bangaranga". Саме її номер ще задовго до фіналу називали одним із головних фаворитів букмекерів та єврофанів.

Представники Болгарії набрали 516 балів за результатами голосування професійного журі та глядачів. Із них 204 бал співачці поставило національне журі, ще 324 країна отримала від телеголосування. Таким чином Фінляндія впевнено очолила фінальну таблицю конкурсу.

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбувся 16 травня у столиці Австрії — Відні. У фіналі цьогоріч виступили 25 країн: Україна, Фінляндія, Франція, Італія, Австрія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Австралія, Албанія, Чехія, Польща, Бельгія, Греція, Данія, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Німеччина, Молдова, Кіпр, Сан-Марино, Грузія, Чорногорія.

Україну цього року представляла співачка LELÉKA з піснею "Ridnym". Український номер також увійшов до топ-10 фіналу фіналу та отримав високі оцінки від глядачів. Загалом наша країна отримала 221 бал.

Минулого року перемогу на Євробаченні здобула Австрія. У 2025 році кришталевий трофей отримав співак JJ із композицією "Wasted Love". Артист протягом усього конкурсу залишався серед головних претендентів на перемогу. Саме завдяки його перемозі Євробачення 2026 і проходило у Відні.

