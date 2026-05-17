Повернення легенди: Олександр Рибак запалив на сцені Євробачення 2026 зі своєю знаменитою скрипкою (відео)

Артист виступив у спільному номері з Сердючкою та Русланою

На сцені гранд-фіналу Євробачення 2026 у Відні знову з’явився Олександр Рибак — артист, якого для багатьох глядачів конкурс досі асоціює зі скрипкою, піснею "Fairytale" і рекордною перемогою Норвегії у 2009 році.

Музикант став частиною спеціального святкового номера, присвяченого 70-річчю пісенного конкурсу. Під час виступу на сцені зібралися кілька знакових артистів різних років конкурсу, включно з Вєркою Сердючкою та Русланою. Рибак традиційно з’явився зі своєю скрипкою — інструментом, який фактично став його візитівкою на Євробаченні.

Поява артиста стала одним із найбільш впізнаваних моментів ювілейного шоу. Камери одразу зробили акцент саме на ньому — костюм, усмішка й знайомі рухи зі скрипкою миттєво повернули глядачів у "еру Fairytale".

У номері, присвяченому 70-річчю конкурсу, організатори зробили ставку на ностальгію. На сцені лунали фрагменти культових пісень різних років, а артисти виконували спільний мікс із найвідоміших євробаченських хітів.

Олександр Рибак переміг на Євробаченні у Москві у 2009 році з піснею "Fairytale" від Норвегії та встановив тоді рекорд за кількістю балів — він отримав 387 балів. Його номер зі скрипкою вважають одним із найвідоміших виступів в історії конкурсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Євробаченні 2026 знайшли Притулу, Фреймут і Байдака. Ви не зможете це розбачити.