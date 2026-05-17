Фінал Євробачення 2026: як глядачі перевернули таблицю та де опинилася Україна (бали всіх країн)

Україна увійшла в топ-10, незважаючи на низькі оцінки суддів

Ювілейне 70-те Євробачення 2026 відбувся у суботу, 16 травня. Переможницею конкурсу стала Болгарія, а Україна увійшла до топ-10. У гранд-фіналі за кришталевий мікрофон боролися 25 країн.

Це переможці двох півфіналів, країни "великої четвірки" та господарка конкурсу Австрія. Україну цього року представляла співачка LELÉKA з піснею "Ridnym", яка не порушила традицію і пройшла до фіналу.

Фінальна таблиця голосування вийшла максимально нервовою — частина фаворитів журі несподівано "просіла" у телеголосуванні, а деякі країни буквально вирвали місця в топ-10 завдяки глядачам. Україна зуміла втриматися серед лідерів, увійшовши до топ-10, і вкотре підтвердила статус країни, яка завжди стабільно у фінал і збирає високі бали.

За правилами конкурсу, результати формувалися за класичною схемою — 50% голосів професійного національного журі кожної країни-учасниці та 50% — телеглядачів. Також враховано й голосування "Rest of the World", тобто глядачів із країн, які офіційно не беруть участі в конкурсі.

Бали всіх учасників Євробаченні 2026

Болгарія — DARA — "Bangaranga" 516 балів (204 — балів від журі, 324 балів від глядачів)

Ізраїль — Noam Bettan — "Michelle" 343 бали (123 балів від журі, 220 балів від глядачів)

Румунія — Alexandra Căpitănescu — "Choke Me" 296 балів (64 бали від журі, 232 бали від глядачів)

Австралія — Delta Goodrem — "Eclipse" 287 балів (165 — балів від журі, 122 бали від глядачів)

Італія — Sal Da Vinci — "Per Sempre Sì" 281 бал (134 бали від журі, 147 балів від глядачів)

Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin" 279 балів (141 бал від журі, 138 балів від глядачів)

Данія — Søren Torpegaard Lund — "Før Vi Går Hjem" — 243 бали (165 балів від журі, 78 балів від глядачів)

Молдова — Satoshi — "Viva, Moldova!" 226 балів (43 бали від журі, 183 балів від глядачів)

Україна — LELÉKA — "Ridnym" 221 бал (54 — балів від журі, 167 балів від глядачів)

Греція — Akylas — "Ferto" 220 балів (73 балів від журі, 147 балів від глядачів)

Франція — Monroe — "Regarde!" 158 балів (144 бали від журі, 14 балів від глядачів)

Польща — ALICJA — "Pray" 150 балів (133 бали від журі, 17 балів від глядачів)

Албанія — Alis — "Nân" 145 балів (60 балів від журі, 85 балів від глядачів)

Норвегія — JONAS LOVV — "YA YA YA" 134 бали (115 балів від журі, 90 балів від глядачів)

Хорватія — LELEK — "Andromeda" 124 бали (53 — балів від журі, 71 балів від глядачів)

Чехія — Daniel Zizka — "CROSSROADS" 113 балів (104 бали від журі, 9 балів від глядачів)

Сербія — LAVINA — "Kraj Mene" 90 балів(38 балів від журі, 52 балів від глядачів)

Мальта — AIDAN — "Bella" 89 балів (81 — балів від журі, 8 балів від глядачів)

Кіпр — Antigoni — "JALLA" 75 балів (41 бал від журі, 34 балів від глядачів)

Швеція — FELICIA — "My System" 51 бал (35 балів від журі, 16 балів від глядачів)

Бельгія — ESSYLA — "Dancing on the Ice" 36 балів (36 балів від журі, 0 балів від глядачів)

Литва — Lion Ceccah — "Sólo Quiero Más" 22 бали (10 балів від журі, 2 бали від глядачів)

Німеччина — Sarah Engels — "Fire" 12 балів (12 балів від журі, 0 балів від глядачів)

Австрія — COSMÓ — "Tanzschein" 6 балів (1 бал від журі, 5 балів від глядачів)

Велика Британія — LOOK MUM NO COMPUTER — "Eins, Zwei, Drei" 1 бал (1 бал від журі, 0 балів від глядачів)

