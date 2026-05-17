Болгария впервые стала победителем Евровидения 2026: перевод песни Bangaranga и о чем она (видео)

Песня победительницы Евровидения с переводом

В Вене 16 мая отгремел гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026. Победительницей стала представительница Болгарии — поп-дива Dara с зажигательной песней "Bangaranga". Ее яркая композиция покорила как профессиональное жюри, так и миллионы зрителей по всему миру. В результате голосования Dara получила от жюри и зрителей 516 баллов.

Dara получает хрустальный микрофон победительницы. Фото: Getty Images

О чем песня победительницы?

Песня "Bangaranga" — это чистый EDM-поп для клубных тусовок, замешанный на мощных, агрессивных битах. Трек буквально пропитан атмосферой масштабного отрыва. В центре сюжета — дерзкая и неукротимая героиня-бунтарка, которая плевать хотела на чужие правила и общественное мнение. Она пришла, чтобы устроить полный хаос. В тексте певица ловко балансирует между образами "ангела" и "демона", заявляя: ее главный манифест — это абсолютная свобода быть собой без каких-либо рамок и страхов.

Dara на сцене Евровидения 2026. Фото: Getty Images

На слове "Bangaranga" трек взрывается безумной смесью современного драм-н-бейса и традиционных болгарских духовых инструментов (зурны или гайды). В тексте это момент, когда героиня выходит на танцпол и "сжигает" все свои страхи.

Перевод песни Dara — "Bangaranga"

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не заснет

Добро пожаловать на бунт

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не заснет

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Я ангел, я демон, я безумна без причины

Я водительница, я соблазнительница, я не слежу, я лидер

Позволь мне встряхнуть тебя, взбудоражить, взбудоражить

Я зацеплю тебя, оставлю в раздоре

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не уснет

Добро пожаловать на бунт (я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Близко к краю, чувствую это внутри

Тела соприкасаются, скоро полетят искры

Да, я

Я, я скоро сойду с ума, с ума

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Я бунтарка (Бунтарка), я опасна (Опасность)

Я борюсь (Стою) за свободу

Позволь тебе зажечь, окрылить, осветить

Давай, позволь захватить тебя так, что ты останешься обессиленным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представительница Украины LELÉKA на Евровидении 2026 установила необычный рекорд.