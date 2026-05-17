LELÉKA запалила у фіналі Євробачення 2026: скільки балів здобула Україна

Українська учасниця гідно презентувала країну на конкурсі

У Відні 16 травня пройшов гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. У ньому змагалися 25 країн, п’ять із яких потрапили у фінал автоматично. Україну у фіналі представила співачка LELÉKA.

Скільки балів отримала LELÉKA у фіналі?

В результаті голосування українська представниця LELÉKA отримала 54 бали від жюрі (це 15-те місце у загальному переліку країн) і 167 балів від глядачів. Загалом Україна отримала на Євробаченні 221 бал.

На сцені гранд-фіналу Євробачення співачка презентувала пісню "Ridnym". LELÉKA вразила європейських глядачів своїм вокалом та успішно взяла ту саму "високу ноту" тривалістю 28 секунд, з якою встановила рекорд на конкурсі за всю історію його існування.

LELÉKA на Євробаченні 2026 року. Фото: Getty Images

У номері української виконавиці виступав також відомий український музикант та композитор Ярослав Джус, який акомпанував їй на харківській бандурі. Саме його живе виконання на традиційному українському струнному інструменті стало найважливішою частиною конкурсної пісні "Ridnym".

Сама співачка вийшла на сцену у символічному образі птаха лелеки. Її вбрання складалося зі штанів та корсету — його центрального елемента, який справді нагадує крило лелеки — своєю асиметрією, плетінням (алюзія на пір’я), чорними стрічками, градієнтом білого. Виглядав цей образ дуже ефектно та красиво.

Зазначимо, що LELÉKA всупереч прогнозам букмекерів, увійшла до десятки найкращих виконавців на Євробаченні 2026. А переможцем цьогорічного конкурсу стала Фінляндія/Австралія.

